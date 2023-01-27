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Тарифы на транзит нефти через Белоруссию вырастут на девять процентов

Тарифы на транзит нефти через Белоруссию вырастут на девять процентов - РИА Новости, 27.01.2023

Тарифы на транзит нефти через Белоруссию вырастут на девять процентов

В Белоруссии с 1 февраля возрастают на 9% тарифы на услуги АО "Гомельтранснефть Дружба" по транзитной транспортировке сырья через свою территорию на 9%,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:42

2023-01-27T17:42

2023-01-27T17:43

белоруссия

оао "гомельтранснефть дружба"

экономика

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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. В Белоруссии с 1 февраля возрастают на 9% тарифы на услуги АО "Гомельтранснефть Дружба" по транзитной транспортировке сырья через свою территорию на 9%, сообщила пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики. "Постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 23 января 2023 г. № 8 "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам" с 1 февраля 2023 г. тарифы на услуги, оказываемые ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь, проиндексированы на 9 процентов", - говорится на сайте МАРТ. Кроме того, данным постановлением предусмотрено повышение тарифов на транспортировку нефти по внутриреспубликанским маршрутным направлениям, учитывающее прогнозируемый в Белоруссии на 2023 год индекс цен производителей промышленной продукции, а также удельные тарифы (за 100 тонно-километров) по транспортировке нефти по транзитным направлениям.

https://ria.ru/20221121/neft-1833172148.html

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белоруссия, оао "гомельтранснефть дружба", экономика