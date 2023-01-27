https://ria.ru/20230127/tankisty-1847747878.html

Российские танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Российские танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.01.2023

Российские танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Танкисты Южного военного округа уничтожили два опорных пункта и пикап украинских боевиков при наступлении в Запорожской области, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T05:08

2023-01-27T05:08

2023-01-27T09:30

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

т-72 "урал"

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Танкисты Южного военного округа уничтожили два опорных пункта и пикап украинских боевиков при наступлении в Запорожской области, сообщил корреспондент РИА Новости."Наблюдали четырех боевиков, отработали по ним, они забежали в блиндаж. Мы нашли этот блиндаж и поразили его точным огнем, позже оттуда они (украинские боевики) выносили тела своих побратимов. Разведчики вели наблюдение и корректировали наш огонь", — рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Суетолог.Экипаж танка Т-72 с позывным Караван вел огонь из закрытой позиции после получения координат целей от разведгруппы. Корректировка огня велась с воздуха беспилотниками."Солдат не должен долго сидеть в окопах, он должен двигаться, и за счет побед у солдата появляется больше желания идти вперед и побеждать", — добавил боец, отвечая на вопрос о настрое своих сослуживцев при наступлении.В свою очередь, член экипажа танка Караван рассказал РИА Новости, что число боевых задач после начала наступления выросло в несколько раз. Кроме того, возникают некоторые трудности из-за погоды, но и они оперативно решаются.В среду в Минобороны сообщили, что российская армия провела успешные наступательные действия на Запорожском направлении и заняла более выгодные рубежи и позиции, уничтожив свыше 60 украинских военнослужащих.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230124/zvo-1847137382.html

https://ria.ru/20230126/terminatory-1847730399.html

https://ria.ru/20230118/svatovo-1845757036.html

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поддерживают наступление: работа танкистов по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области Видео работы танкистов Южного военного округа по опорным пунктам украинских войск в Запорожской области 2023-01-27T05:08 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, т-72 "урал"