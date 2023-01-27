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Запад пообещал Киеву 321 тяжелый танк, заявил посол Украины во Франции - РИА Новости, 28.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/tanki-1848035531.html
Запад пообещал Киеву 321 тяжелый танк, заявил посол Украины во Франции
Запад пообещал Киеву 321 тяжелый танк, заявил посол Украины во Франции - РИА Новости, 28.01.2023
Запад пообещал Киеву 321 тяжелый танк, заявил посол Украины во Франции
Страны Запада пообещали передать Киеву 321 тяжелый танк, заявил в пятницу посол Украины во Франции Вадим Омельченко. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-27T23:37
2023-01-28T04:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
сергей лавров
владимир зеленский
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 27 янв – РИА Новости. Страны Запада пообещали передать Киеву 321 тяжелый танк, заявил в пятницу посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Омельченко отметил, что на Украине "понимают риски" того, что доставка танков может занять многие месяцы. "Именно поэтому Владимир Зеленский настаивает на том, что танки нужны как можно скорее. Если они прибудут в августе или сентябре – будет слишком поздно", - сказал он.В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. Правительство ФРГ ранее заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. Президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams производства США.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, франция, сергей лавров, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато, m1 abrams, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, НАТО, M1 Abrams, Т-72 "Урал"
23:37 27.01.2023 (обновлено: 04:01 28.01.2023)
 
Запад пообещал Киеву 321 тяжелый танк, заявил посол Украины во Франции

Посол Украины во Франции Омельченко: Запад пообещал передать Киеву 321 тяжелый танк

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский танк Leclerc
Французский танк Leclerc - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский танк Leclerc. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 янв – РИА Новости. Страны Запада пообещали передать Киеву 321 тяжелый танк, заявил в пятницу посол Украины во Франции Вадим Омельченко.
"На сегодня ряд стран официально подтвердил передачу 321 тяжелого танка Украине. Сроки поставок разнятся, но нам необходима эта помощь как можно скорее", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.
Омельченко отметил, что на Украине "понимают риски" того, что доставка танков может занять многие месяцы. "Именно поэтому Владимир Зеленский настаивает на том, что танки нужны как можно скорее. Если они прибудут в августе или сентябре – будет слишком поздно", - сказал он.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc.
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
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Правительство ФРГ ранее заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. Президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams производства США.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронНАТОM1 AbramsТ-72 "Урал"
 
 
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