https://ria.ru/20230127/tanki-1848035531.html

Запад пообещал Киеву 321 тяжелый танк, заявил посол Украины во Франции

Запад пообещал Киеву 321 тяжелый танк, заявил посол Украины во Франции - РИА Новости, 28.01.2023

Запад пообещал Киеву 321 тяжелый танк, заявил посол Украины во Франции

Страны Запада пообещали передать Киеву 321 тяжелый танк, заявил в пятницу посол Украины во Франции Вадим Омельченко. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-27T23:37

2023-01-27T23:37

2023-01-28T04:01

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 27 янв – РИА Новости. Страны Запада пообещали передать Киеву 321 тяжелый танк, заявил в пятницу посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Омельченко отметил, что на Украине "понимают риски" того, что доставка танков может занять многие месяцы. "Именно поэтому Владимир Зеленский настаивает на том, что танки нужны как можно скорее. Если они прибудут в августе или сентябре – будет слишком поздно", - сказал он.В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. Правительство ФРГ ранее заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. Президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams производства США.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230127/abrams-1847966204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, франция, сергей лавров, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато, m1 abrams, т-72 "урал"