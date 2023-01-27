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Главы Минобороны Польши и Канады обсудили поставку танков на Украину
Главы Минобороны Польши и Канады обсудили поставку танков на Украину - РИА Новости, 27.01.2023
Главы Минобороны Польши и Канады обсудили поставку танков на Украину
Министры обороны Польши и Канады обсудили поставку Украине современных танков, сообщило польское оборонное ведомство. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:29
2023-01-27T18:29
2023-01-27T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
россия
мариуш блащак
анита ананд
нато
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ВАРШАВА, 27 янв — РИА Новости. Министры обороны Польши и Канады обсудили поставку Украине современных танков, сообщило польское оборонное ведомство. "Военная поддержка Украины, в том числе передача современной бронетехники, были главной темой сегодняшнего телефонного разговора вице-премьера министра Мариуша Блащака и министра обороны Канады Аниты Ананд", - написало Минобороны Польши в Twitter. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. Канада обещала передать Украине четыре танка Leopard 2. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Главы Минобороны Польши и Канады обсудили поставку танков на Украину
Главы Минобороны Польши и Канады Блащак и Ананд обсудили поставку танков на Украину