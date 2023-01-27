https://ria.ru/20230127/tanki-1847853721.html

Захарова прокомментировала поставки западных танков Украине

Захарова прокомментировала поставки западных танков Украине - РИА Новости, 27.01.2023

Захарова прокомментировала поставки западных танков Украине

Поставки западных танков Украине не изменят ситуацию в пользу Киева, но выводят противостояние Запада с Россией на новый уровень, заявила официальный... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:43

2023-01-27T13:43

2023-01-27T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

мария захарова

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Поставки западных танков Украине не изменят ситуацию в пользу Киева, но выводят противостояние Запада с Россией на новый уровень, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Поставки танков не изменят, конечно, ситуации в пользу киевского режима. Но они выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной, с нашим народом", - заявила Захарова на брифинге. Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон направит Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230127/tanki-1847847362.html

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, мария захарова, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр