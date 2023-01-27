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В Донецке считают, что обещанные Киеву танки могут ему уже не пригодиться - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/tanki-1847847362.html
В Донецке считают, что обещанные Киеву танки могут ему уже не пригодиться
В Донецке считают, что обещанные Киеву танки могут ему уже не пригодиться - РИА Новости, 27.01.2023
В Донецке считают, что обещанные Киеву танки могут ему уже не пригодиться
Обещанные Киеву американские и немецкие танки могут уже не понадобиться, потому что украинские войска ежедневно несут огромные потери на поле боя, заявил... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:27
2023-01-27T13:27
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
украина
ян гагин
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обещанные Киеву американские и немецкие танки могут уже не понадобиться, потому что украинские войска ежедневно несут огромные потери на поле боя, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Сейчас Украина очень серьезно проигрывает, по личному составу прежде всего, они теряют его ежедневно в чудовищном количестве. И, быть может, когда танки придут на Украину, некому будет с ними воевать, не будет той пехоты, которая должна будет идти за ними", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". "Ключевое слово здесь "если" они получат и "когда" они получат. И вопрос укомплектования. Потому что все эти танки - разных систем, соответственно, с каждой группой из них должен идти, скажем так, обоз, который будет снабжать их запчастями, горючим и прочим", - добавил он. Гагин отметил, что западные танки – "очень сложные изделия, регламентные работы нужно проводить после практического каждого боя". "Это не наш Т-72, который можно отремонтировать силами экипажа где-то в поле, прямо под огнем. Я сомневаюсь, что такая же история пройдет с Abrams или Leopard", - заявил он. Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон направит Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков.
https://ria.ru/20230127/tank-1847837410.html
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безопасность, донецкая народная республика, украина, ян гагин, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, Ян Гагин, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:27 27.01.2023
 
В Донецке считают, что обещанные Киеву танки могут ему уже не пригодиться

Советник Пушилина Гагин: обещанные Украине танки могут ей уже не понадобиться

© Фото : Bundeswehr/Marco DorowТанк Leopard 2 армии Германии
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : Bundeswehr/Marco Dorow
Танк Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обещанные Киеву американские и немецкие танки могут уже не понадобиться, потому что украинские войска ежедневно несут огромные потери на поле боя, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Сейчас Украина очень серьезно проигрывает, по личному составу прежде всего, они теряют его ежедневно в чудовищном количестве. И, быть может, когда танки придут на Украину, некому будет с ними воевать, не будет той пехоты, которая должна будет идти за ними", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
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"Ключевое слово здесь "если" они получат и "когда" они получат. И вопрос укомплектования. Потому что все эти танки - разных систем, соответственно, с каждой группой из них должен идти, скажем так, обоз, который будет снабжать их запчастями, горючим и прочим", - добавил он. Гагин отметил, что западные танки – "очень сложные изделия, регламентные работы нужно проводить после практического каждого боя". "Это не наш Т-72, который можно отремонтировать силами экипажа где-то в поле, прямо под огнем. Я сомневаюсь, что такая же история пройдет с Abrams или Leopard", - заявил он.
Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон направит Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЯн ГагинРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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