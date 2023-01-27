https://ria.ru/20230127/tanki-1847847362.html

В Донецке считают, что обещанные Киеву танки могут ему уже не пригодиться

В Донецке считают, что обещанные Киеву танки могут ему уже не пригодиться - РИА Новости, 27.01.2023

В Донецке считают, что обещанные Киеву танки могут ему уже не пригодиться

Обещанные Киеву американские и немецкие танки могут уже не понадобиться, потому что украинские войска ежедневно несут огромные потери на поле боя, заявил... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:27

2023-01-27T13:27

2023-01-27T13:27

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

украина

ян гагин

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обещанные Киеву американские и немецкие танки могут уже не понадобиться, потому что украинские войска ежедневно несут огромные потери на поле боя, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Сейчас Украина очень серьезно проигрывает, по личному составу прежде всего, они теряют его ежедневно в чудовищном количестве. И, быть может, когда танки придут на Украину, некому будет с ними воевать, не будет той пехоты, которая должна будет идти за ними", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". "Ключевое слово здесь "если" они получат и "когда" они получат. И вопрос укомплектования. Потому что все эти танки - разных систем, соответственно, с каждой группой из них должен идти, скажем так, обоз, который будет снабжать их запчастями, горючим и прочим", - добавил он. Гагин отметил, что западные танки – "очень сложные изделия, регламентные работы нужно проводить после практического каждого боя". "Это не наш Т-72, который можно отремонтировать силами экипажа где-то в поле, прямо под огнем. Я сомневаюсь, что такая же история пройдет с Abrams или Leopard", - заявил он. Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон направит Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков.

https://ria.ru/20230127/tank-1847837410.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, украина, ян гагин, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр