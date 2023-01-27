https://ria.ru/20230127/tanki-1847829168.html

На Западе назвали обещанное Киеву вооружение сборной солянкой из танков

На Западе назвали обещанное Киеву вооружение сборной солянкой из танков - РИА Новости, 27.01.2023

На Западе назвали обещанное Киеву вооружение сборной солянкой из танков

"Сборная солянка" из различных моделей танков, обещанных Украине США и европейскими странами, вряд ли сыграет решающую роль в боевых действиях в ближайшее время РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:38

2023-01-27T12:38

2023-01-27T13:19

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. "Сборная солянка" из различных моделей танков, обещанных Украине США и европейскими странами, вряд ли сыграет решающую роль в боевых действиях в ближайшее время из-за разных сроков поставки и логистических трудностей, сообщает газета Washington Post. "Более широкий комплекс (вооружений), собранный на этой неделе США и европейскими странами, представляет собой сборную солянку из разных моделей танков, каждая из которых имеет различные сроки поставки и подразумевает уникальные логистические трудности. Военные эксперты не уверены, окажут ли они решающее влияние на поле боя: украинские войска еще нужно обучить, как их использовать", - передает издание. По мнению старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Франца-Стефана Гади, воздействие "ограниченного числа" танков, которые планируется поставить в марте, будет во многом зависеть от обучения украинских военных и от того, насколько хорошо их удастся внедрить на передовой. "Вряд ли Leopard 2 сыграет значительную роль в каком-либо весеннем наступлении", - заявил эксперт, объяснив это поздним решением Германии направить данные танки Киеву. По мнению эксперта по танкам компании Jane's Сонни Баттерворта, сочетание различных систем вооружения приводит к логистическим проблемам. Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, сша, европа