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На Западе назвали обещанное Киеву вооружение сборной солянкой из танков - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/tanki-1847829168.html
На Западе назвали обещанное Киеву вооружение сборной солянкой из танков
На Западе назвали обещанное Киеву вооружение сборной солянкой из танков - РИА Новости, 27.01.2023
На Западе назвали обещанное Киеву вооружение сборной солянкой из танков
"Сборная солянка" из различных моделей танков, обещанных Украине США и европейскими странами, вряд ли сыграет решающую роль в боевых действиях в ближайшее время РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:38
2023-01-27T13:19
специальная военная операция на украине
украина
сша
европа
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. "Сборная солянка" из различных моделей танков, обещанных Украине США и европейскими странами, вряд ли сыграет решающую роль в боевых действиях в ближайшее время из-за разных сроков поставки и логистических трудностей, сообщает газета Washington Post. "Более широкий комплекс (вооружений), собранный на этой неделе США и европейскими странами, представляет собой сборную солянку из разных моделей танков, каждая из которых имеет различные сроки поставки и подразумевает уникальные логистические трудности. Военные эксперты не уверены, окажут ли они решающее влияние на поле боя: украинские войска еще нужно обучить, как их использовать", - передает издание. По мнению старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Франца-Стефана Гади, воздействие "ограниченного числа" танков, которые планируется поставить в марте, будет во многом зависеть от обучения украинских военных и от того, насколько хорошо их удастся внедрить на передовой. "Вряд ли Leopard 2 сыграет значительную роль в каком-либо весеннем наступлении", - заявил эксперт, объяснив это поздним решением Германии направить данные танки Киеву. По мнению эксперта по танкам компании Jane's Сонни Баттерворта, сочетание различных систем вооружения приводит к логистическим проблемам. Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, европа
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Европа
12:38 27.01.2023 (обновлено: 13:19 27.01.2023)
 
На Западе назвали обещанное Киеву вооружение сборной солянкой из танков

WP: сборная солянка из обещанных Киеву танков вряд ли сыграет решающую роль в боях

© Фото : Bundeswehr/Jörg KochТанк Leopard 2 армии Германии
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : Bundeswehr/Jörg Koch
Танк Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. "Сборная солянка" из различных моделей танков, обещанных Украине США и европейскими странами, вряд ли сыграет решающую роль в боевых действиях в ближайшее время из-за разных сроков поставки и логистических трудностей, сообщает газета Washington Post.
"Более широкий комплекс (вооружений), собранный на этой неделе США и европейскими странами, представляет собой сборную солянку из разных моделей танков, каждая из которых имеет различные сроки поставки и подразумевает уникальные логистические трудности. Военные эксперты не уверены, окажут ли они решающее влияние на поле боя: украинские войска еще нужно обучить, как их использовать", - передает издание.
По мнению старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Франца-Стефана Гади, воздействие "ограниченного числа" танков, которые планируется поставить в марте, будет во многом зависеть от обучения украинских военных и от того, насколько хорошо их удастся внедрить на передовой.
"Вряд ли Leopard 2 сыграет значительную роль в каком-либо весеннем наступлении", - заявил эксперт, объяснив это поздним решением Германии направить данные танки Киеву.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
По мнению эксперта по танкам компании Jane's Сонни Баттерворта, сочетание различных систем вооружения приводит к логистическим проблемам.
Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАЕвропа
 
 
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