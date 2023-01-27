https://ria.ru/20230127/tanki-1847802273.html

Польша готова поставить Украине 60 танков

Польша готова поставить Украине 60 танков - РИА Новости, 27.01.2023

Польша готова поставить Украине 60 танков

Польша, помимо Leopard 2, готова поставить Украине еще 60 танков, заявил в интервью канадскому каналу CTV News премьер страны Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:39

2023-01-27T11:39

2023-01-27T12:40

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

матеуш моравецкий

андрей ермак

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Польша, помимо Leopard 2, готова поставить Украине еще 60 танков, заявил в интервью канадскому каналу CTV News премьер страны Матеуш Моравецкий. Он не уточнил, о каких еще боевых машинах идет речь. Моравецкий также заявил, что Польша отправила Украине 250 танков год назад или раньше. Сегодня глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy в дополнение к анонсированным Leopard 2. Накануне замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что страна в течение нескольких недель готова передать Украине 14 танков Leopard.После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву в среду немецкое правительство согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230126/tanki-1847543779.html

https://ria.ru/20230127/sholts-1847754871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, польша, владимир зеленский, матеуш моравецкий, андрей ермак, нато