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Польша готова поставить Украине 60 танков - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/tanki-1847802273.html
Польша готова поставить Украине 60 танков
Польша готова поставить Украине 60 танков - РИА Новости, 27.01.2023
Польша готова поставить Украине 60 танков
Польша, помимо Leopard 2, готова поставить Украине еще 60 танков, заявил в интервью канадскому каналу CTV News премьер страны Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:39
2023-01-27T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
польша
владимир зеленский
матеуш моравецкий
андрей ермак
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Польша, помимо Leopard 2, готова поставить Украине еще 60 танков, заявил в интервью канадскому каналу CTV News премьер страны Матеуш Моравецкий. Он не уточнил, о каких еще боевых машинах идет речь. Моравецкий также заявил, что Польша отправила Украине 250 танков год назад или раньше. Сегодня глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy в дополнение к анонсированным Leopard 2. Накануне замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что страна в течение нескольких недель готова передать Украине 14 танков Leopard.После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву в среду немецкое правительство согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230126/tanki-1847543779.html
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в мире, украина, россия, польша, владимир зеленский, матеуш моравецкий, андрей ермак, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Владимир Зеленский, Матеуш Моравецкий, Андрей Ермак, НАТО
11:39 27.01.2023 (обновлено: 12:40 27.01.2023)
 
Польша готова поставить Украине 60 танков

Премьер Польши Моравецкий заявил, что страна поставит Украине 60 танков

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПольский танк PT-91 Twardy
Польский танк PT-91 Twardy - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Польский танк PT-91 Twardy. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Польша, помимо Leopard 2, готова поставить Украине еще 60 танков, заявил в интервью канадскому каналу CTV News премьер страны Матеуш Моравецкий.
"Прямо сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, 30 из них PT-91. Помимо тех танков, 14 танков Leopard 2", — сказал Моравецкий .
Он не уточнил, о каких еще боевых машинах идет речь.
Моравецкий также заявил, что Польша отправила Украине 250 танков год назад или раньше.
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Сегодня глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy в дополнение к анонсированным Leopard 2.
Накануне замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что страна в течение нескольких недель готова передать Украине 14 танков Leopard.
После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву в среду немецкое правительство согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.
Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаВладимир ЗеленскийМатеуш МоравецкийАндрей ЕрмакНАТО
 
 
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