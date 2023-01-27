https://ria.ru/20230127/tanki-1847783243.html

В Киеве заявили о грядущей поставке 60 танков PT-91 Twardy из Польши

В Киеве заявили о грядущей поставке 60 танков PT-91 Twardy из Польши - РИА Новости, 27.01.2023

В Киеве заявили о грядущей поставке 60 танков PT-91 Twardy из Польши

Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy вместе с анонсированными танками Leopard 2, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:50

2023-01-27T10:50

2023-01-27T14:26

специальная военная операция на украине

в мире

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польша

нато

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy вместе с анонсированными танками Leopard 2, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Накануне замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что страна в течение нескольких недель готова передать Украине 14 танков Leopard.В среду немецкое правительство согласилось направить Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230126/tanki-1847652681.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, андрей ермак, польша, нато, ситуация в днр и лнр