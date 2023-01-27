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В Киеве заявили о грядущей поставке 60 танков PT-91 Twardy из Польши - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/tanki-1847783243.html
В Киеве заявили о грядущей поставке 60 танков PT-91 Twardy из Польши
В Киеве заявили о грядущей поставке 60 танков PT-91 Twardy из Польши - РИА Новости, 27.01.2023
В Киеве заявили о грядущей поставке 60 танков PT-91 Twardy из Польши
Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy вместе с анонсированными танками Leopard 2, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:50
2023-01-27T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей ермак
польша
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy вместе с анонсированными танками Leopard 2, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Накануне замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что страна в течение нескольких недель готова передать Украине 14 танков Leopard.В среду немецкое правительство согласилось направить Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230126/tanki-1847652681.html
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в мире, украина, андрей ермак, польша, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Ермак, Польша, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:50 27.01.2023 (обновлено: 14:26 27.01.2023)
 
В Киеве заявили о грядущей поставке 60 танков PT-91 Twardy из Польши

Глава офиса Зеленского Ермак: Польша поставит на Украину 60 танков PT-91 Twardy

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПольский танк PT-91 Twardy
Польский танк PT-91 Twardy - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Польский танк PT-91 Twardy. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy вместе с анонсированными танками Leopard 2, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2", — написал он в Telegram-канале.

Накануне замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что страна в течение нескольких недель готова передать Украине 14 танков Leopard.
В среду немецкое правительство согласилось направить Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
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Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.
Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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