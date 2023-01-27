10:50 27.01.2023 (обновлено: 14:26 27.01.2023)
В Киеве заявили о грядущей поставке 60 танков PT-91 Twardy из Польши
Глава офиса Зеленского Ермак: Польша поставит на Украину 60 танков PT-91 Twardy
Польский танк PT-91 Twardy. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy вместе с анонсированными танками Leopard 2, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2", — написал он в Telegram-канале.
Накануне замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что страна в течение нескольких недель готова передать Украине 14 танков Leopard.
В среду немецкое правительство согласилось направить Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.
Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.