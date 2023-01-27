https://ria.ru/20230127/tanki-1847743335.html

Бывший узник фашизма предрек уничтожение немецких танков на Украине

Бывший узник фашизма предрек уничтожение немецких танков на Украине - РИА Новости, 27.01.2023

Бывший узник фашизма предрек уничтожение немецких танков на Украине

Решение Германии передать Украине танки – это проявление исторического беспамятства, немцы забыли, как их военная техника была разбита советскими бойцами в... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T02:54

2023-01-27T02:54

2023-01-27T03:00

германия

украина

наро-фоминский район

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Решение Германии передать Украине танки – это проявление исторического беспамятства, немцы забыли, как их военная техника была разбита советскими бойцами в Великую Отечественную войну, но так будет и сейчас, заявил РИА Новости бывший малолетний узник фашизма Виктор Гладышев. Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. "Это просто дикость. И это проявление беспамятства - немцы забыли, что с ними было 80 лет назад", - подчеркнул Гладышев. Сам он помнит, как гитлеровцы шли по подмосковной земле в 1941 году: "Бравые, холеные, чувствовали себя хозяевами, не щадили никого. Потом появились оккупанты в парадной форме, репетировали марш по Москве". "Но я прекрасно помню, как они потом стремительно бежали назад под ударами наших войск, только и ища, где бы спрятаться. И техника их была разбита. Вот так же с немецкими танками будет и сейчас", - добавил Гладышев. Осенью 1941 года 8-летнего Гладышева с братьями и сестрами, а также со всеми жителями деревни Смолино Наро-Фоминского района Подмосковья гитлеровцы отправили в свой тыл. Так Гладышев стал узником фашизма. Ему удалось бежать и попасть к бойцам Красной армии, он стал "сыном полка". В качестве юного музыканта участвовал в Параде Победы в Москве на Красной Площади 24 июня 1945 года. В пятницу исполняется 78 лет со дня освобождения советскими войсками уцелевших узников нацистского лагеря смерти в Освенциме (Аушвиц-Биркенау), где были убиты около 1,5 миллиона человек. 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста, под которыми в широком смысле понимаются уничтоженные нацистами под предлогом "расовой неполноценности" миллионы представителей различных народов и этнических групп (евреи, цыгане, русские, украинцы, белорусы, поляки, сербы, словенцы, татары и другие "неарийцы"). По оценкам историков, за годы войны в результате целенаправленного геноцида от рук фашистских палачей погибли свыше 5 миллионов евреев и около 10 миллионов славян – речь идет о мирном населении оккупированных гитлеровской Германией и ее союзниками стран. Согласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны свыше 13,5 миллиона мирных жителей СССР (из 26,6 миллиона от общего числа погибших в войне советских граждан) были или целенаправленно убиты, или умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного, или погибли на принудительных работах в Германии.

https://ria.ru/20230126/tanki-1847703689.html

https://ria.ru/20230126/germaniya-1847646314.html

https://ria.ru/20230126/tanki-1847543779.html

германия

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германия, украина, наро-фоминский район