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В ДНР сравнили танк Т-80БВ 1985 года и новый Abrams - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/tank-1847837410.html
В ДНР сравнили танк Т-80БВ 1985 года и новый Abrams
В ДНР сравнили танк Т-80БВ 1985 года и новый Abrams - РИА Новости, 27.01.2023
В ДНР сравнили танк Т-80БВ 1985 года и новый Abrams
Российский танк Т-80БВ, принятый на вооружение еще в 1985 году, превосходит последнюю модификацию американского Abrams по удельной мощности и ходовым качествам, РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:06
2023-01-27T14:08
специальная военная операция на украине
безопасность
т-80бв
m1 abrams
даниил безсонов
донецкая народная республика
технологии
сша
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский танк Т-80БВ, принятый на вооружение еще в 1985 году, превосходит последнюю модификацию американского Abrams по удельной мощности и ходовым качествам, следует из видео, опубликованного в Telegram военным экспертом из ДНР Даниилом Безсоновым. В ролике показано, как Т-80БВ без видимых усилий заезжает на снежную горку, в то время как такое же препятствие самая современная версия танка Abrams преодолеть не смогла. Оба танка оснащены газотурбинными двигателями, однако у американской машины он мощнее — 1500 лошадиных сил против 1100 у российского танка. Эта модификация Abrams весит почти 67 тонн, Т-80БВ примерно на 24 тонны легче, а потому удельная мощность российского танка больше — 25 лошадиных сил на тонну против 22. Кроме того, у Т-80 значительно меньше удельное давление на грунт — 0,86 килограмма на квадратный сантиметр против 1,1 у Abrams. При этом российский танк имеет сопоставимый уровень защищенности за счет ощутимо меньших габаритов и применения динамической защиты от кумулятивных боеприпасов. Abrams оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой, Т-80БВ — гладкоствольной калибра 125-мм. Американская машина имеет в боекомплекте более совершенные подкалиберные снаряды, однако российский танк способен применять управляемые ракеты на большей дистанции, то есть обладает "длинной рукой".После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву, в среду немецкое правительство согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230127/tanki-1847847362.html
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
донецкая народная республика
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безопасность, т-80бв, m1 abrams, даниил безсонов, донецкая народная республика, технологии, сша, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Т-80БВ, M1 Abrams, Даниил Безсонов, Донецкая Народная Республика, Технологии, США, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:06 27.01.2023 (обновлено: 14:08 27.01.2023)
 
В ДНР сравнили танк Т-80БВ 1985 года и новый Abrams

Российский танк Т-80БВ 1985 года во время испытаний в ДНР превзошел новый Abrams

© РИА Новости / Виктор ЗванцевТанк Т-80
Танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Виктор Званцев
Танк Т-80. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский танк Т-80БВ, принятый на вооружение еще в 1985 году, превосходит последнюю модификацию американского Abrams по удельной мощности и ходовым качествам, следует из видео, опубликованного в Telegram военным экспертом из ДНР Даниилом Безсоновым.
В ролике показано, как Т-80БВ без видимых усилий заезжает на снежную горку, в то время как такое же препятствие самая современная версия танка Abrams преодолеть не смогла.
Оба танка оснащены газотурбинными двигателями, однако у американской машины он мощнее — 1500 лошадиных сил против 1100 у российского танка. Эта модификация Abrams весит почти 67 тонн, Т-80БВ примерно на 24 тонны легче, а потому удельная мощность российского танка больше — 25 лошадиных сил на тонну против 22.
Кроме того, у Т-80 значительно меньше удельное давление на грунт — 0,86 килограмма на квадратный сантиметр против 1,1 у Abrams.
При этом российский танк имеет сопоставимый уровень защищенности за счет ощутимо меньших габаритов и применения динамической защиты от кумулятивных боеприпасов.
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 13:27Специальная военная операция на Украине
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Abrams оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой, Т-80БВ — гладкоствольной калибра 125-мм. Американская машина имеет в боекомплекте более совершенные подкалиберные снаряды, однако российский танк способен применять управляемые ракеты на большей дистанции, то есть обладает "длинной рукой".
После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву, в среду немецкое правительство согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.
Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТ-80БВM1 AbramsДаниил БезсоновДонецкая Народная РеспубликаТехнологииСШАРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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