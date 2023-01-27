https://ria.ru/20230127/tank-1847837410.html

В ДНР сравнили танк Т-80БВ 1985 года и новый Abrams

В ДНР сравнили танк Т-80БВ 1985 года и новый Abrams - РИА Новости, 27.01.2023

В ДНР сравнили танк Т-80БВ 1985 года и новый Abrams

Российский танк Т-80БВ, принятый на вооружение еще в 1985 году, превосходит последнюю модификацию американского Abrams по удельной мощности и ходовым качествам, РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:06

2023-01-27T13:06

2023-01-27T14:08

специальная военная операция на украине

безопасность

т-80бв

m1 abrams

даниил безсонов

донецкая народная республика

технологии

сша

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский танк Т-80БВ, принятый на вооружение еще в 1985 году, превосходит последнюю модификацию американского Abrams по удельной мощности и ходовым качествам, следует из видео, опубликованного в Telegram военным экспертом из ДНР Даниилом Безсоновым. В ролике показано, как Т-80БВ без видимых усилий заезжает на снежную горку, в то время как такое же препятствие самая современная версия танка Abrams преодолеть не смогла. Оба танка оснащены газотурбинными двигателями, однако у американской машины он мощнее — 1500 лошадиных сил против 1100 у российского танка. Эта модификация Abrams весит почти 67 тонн, Т-80БВ примерно на 24 тонны легче, а потому удельная мощность российского танка больше — 25 лошадиных сил на тонну против 22. Кроме того, у Т-80 значительно меньше удельное давление на грунт — 0,86 килограмма на квадратный сантиметр против 1,1 у Abrams. При этом российский танк имеет сопоставимый уровень защищенности за счет ощутимо меньших габаритов и применения динамической защиты от кумулятивных боеприпасов. Abrams оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой, Т-80БВ — гладкоствольной калибра 125-мм. Американская машина имеет в боекомплекте более совершенные подкалиберные снаряды, однако российский танк способен применять управляемые ракеты на большей дистанции, то есть обладает "длинной рукой".После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву, в среду немецкое правительство согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230127/tanki-1847847362.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, т-80бв, m1 abrams, даниил безсонов, донецкая народная республика, технологии, сша, россия, ситуация в днр и лнр