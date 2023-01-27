https://ria.ru/20230127/tank-1847739315.html

Военный эксперт рассказал о значении танков на поле боя

Военный эксперт рассказал о значении танков на поле боя - РИА Новости, 27.01.2023

Военный эксперт рассказал о значении танков на поле боя

Танк на сегодняшний день остается единственной машиной на поле боя, способной действовать под огнем противника, рассказал РИА Новости один из ведущих российских РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T01:20

2023-01-27T01:20

2023-01-27T01:22

украина

киев

россия

виктор мураховский

т-64

т-72 "урал"

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Танк на сегодняшний день остается единственной машиной на поле боя, способной действовать под огнем противника, рассказал РИА Новости один из ведущих российских военных экспертов, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Вооруженные силы РФ активно применяют танки в зоне проведения специальной военной операции на Украине. В частности, танки используются для подавления огневых точек противника, разрушения опорных пунктов, уничтожения бронетехники и других танков, оказывают поддержку пехоте при штурме городских кварталов и так далее. Украинская армия на сегодняшний день потеряла практически все свои танки (преимущественно версии морально устаревшего Т-64), которые были в наличии до начала спецоперации. Пополняют свой танковый парк войска Украины за счет иностранных поставок. В частности, в рамках военной помощи Запада около 200 танков Т-72 отправила Киеву в прошлом году Польша. Правительство Германии приняло решение направить Киеву 14 танков Leopard 2, в свою очередь, власти США объявили о поставках Украине 31 танка М1 Abrams. Способен уничтожить любую цель"Сегодня танк является единственной боевой машиной, способной совершать маневр и уничтожать цели, находясь под огнем противника. Ни один другой тип наземной боевой техники так действовать не способен", - сказал Мураховский. При этом, уточнил эксперт, "современный танк способен уничтожить на поле боя любую цель в пределах дальности прямой видимости, для этого у него есть как обычные боеприпасы, так и управляемые ракеты (на российских машинах)". "Поэтому боевые действия высокой интенсивности между технологически сравнимыми странами на земле невозможно представить без масштабного использования танков", - добавил он. В то же время Мураховский отметил, что танки эффективны только когда они интегрированы в систему общевойскового боя и действуют совместно с пехотой, артиллерией, мобильной ПВО, армейской авиацией, разведкой, саперами, техническим и тыловым обеспечением. Кроме того, в современных конфликтах необходима интеграция каждого танка и танковых подразделений в автоматизированные системы управления войсками и оружием, сообщил специалист. Направления развитияПо словам Мураховского, традиционно самое слабое место танка, особенно действующего в одиночку, - это ограниченные возможности по своевременному выявлению целей и угроз. Поэтому основное направление совершенствования танков – существенное улучшение их ситуационной осведомленности и командной управляемости. Специалист отметил, что еще одним магистральным направлением является постепенная автоматизация и роботизация процессов боевой работы внутри танка и сокращение экипажа – сначала до трех человек, а затем до двух человек. "В дальнейшем возможно создание смешанных танковых формирований из экипажных и безэкипажных (роботов) машин. Дистанционно управляемые танки-роботы могут быть передовым эшелоном в наступлении, вести разведку, охранение и тому подобные действия", - сообщил Мураховский. Ограничения для танковКак отметил эксперт, на сегодняшний день возможности танков по параметрам подвижности, защищенности и огневой мощи практически приблизились к своему техническому пределу. Поэтому улучшение показателей всего на десяток процентов требует больших затрат, при этом эффективность этого улучшения вызывает сомнения. Кроме того, современные основные танки имеют высокую стоимость, что вынуждает армии разных стран снижать их общее количество. "Ситуацию усугубляет проблема подготовки и содержания профессиональных танкистов: это очень дорого. Их нельзя заменить на поспешно обученных людей, потому что современный танк – очень сложная техника", - добавил эксперт.

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https://ria.ru/20230126/tanki-1847523560.html

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украина, киев, россия, виктор мураховский, т-64, т-72 "урал"