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Россияне раскупают путевки в Таиланд - РИА Новости, 27.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230127/tailand-1847863126.html
Россияне раскупают путевки в Таиланд
Россияне раскупают путевки в Таиланд - РИА Новости, 27.01.2023
Россияне раскупают путевки в Таиланд
Турпоток из России в Таиланд вырос в 14 раз в 2022 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:50
2023-01-27T14:03
туризм
новости - туризм
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Турпоток из России в Таиланд вырос в 14 раз в 2022 году, сообщает АТОР.Согласно данным Туристического Управления Таиланда (ТАТ), за прошедшие 12 месяцев Королевство посетили 435 тысяч россиян, что на 1314 процентов больше, чем в 2021 году, когда в страну приехали всего 30 759 соотечественников.Уточняется, что самым успешным для туризма месяцем зимы стал январь. Весной больше всего путешественников прибыло в марте, летом — в августе, а осенью — в ноябре.Тем не менее, в общем рейтинге въездных рынков Россия оказалась только на девятом месте. Лидером стала Малайзия, "серебро" досталось Индии, а "бронза" — Сингапуру.В 2023 году Таиланд, по словам экспертов ТАТ, планирует восстановить объемы российского турпотока до 60-65 процентов, приняв около миллиона граждан РФ.
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новости - туризм, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
13:50 27.01.2023 (обновлено: 14:03 27.01.2023)
 
Россияне раскупают путевки в Таиланд

Турпоток из России в Таиланд увеличился в 14 раз в 2022 году

© AFP 2023 / Jack TaylorМужчина занимается серфингом на пляже в Пхукете
Мужчина занимается серфингом на пляже в Пхукете - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / Jack Taylor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Турпоток из России в Таиланд вырос в 14 раз в 2022 году, сообщает АТОР.
Согласно данным Туристического Управления Таиланда (ТАТ), за прошедшие 12 месяцев Королевство посетили 435 тысяч россиян, что на 1314 процентов больше, чем в 2021 году, когда в страну приехали всего 30 759 соотечественников.
Уточняется, что самым успешным для туризма месяцем зимы стал январь. Весной больше всего путешественников прибыло в марте, летом — в августе, а осенью — в ноябре.
Тем не менее, в общем рейтинге въездных рынков Россия оказалась только на девятом месте. Лидером стала Малайзия, "серебро" досталось Индии, а "бронза" — Сингапуру.
В 2023 году Таиланд, по словам экспертов ТАТ, планирует восстановить объемы российского турпотока до 60-65 процентов, приняв около миллиона граждан РФ.
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ТуризмНовости - ТуризмТаиландАссоциация туроператоров России (АТОР)Туризм
 
 
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