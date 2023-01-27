https://ria.ru/20230127/tailand-1847863126.html

Россияне раскупают путевки в Таиланд

Россияне раскупают путевки в Таиланд - РИА Новости, 27.01.2023

Россияне раскупают путевки в Таиланд

Турпоток из России в Таиланд вырос в 14 раз в 2022 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:50

2023-01-27T13:50

2023-01-27T14:03

туризм

новости - туризм

таиланд

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Турпоток из России в Таиланд вырос в 14 раз в 2022 году, сообщает АТОР.Согласно данным Туристического Управления Таиланда (ТАТ), за прошедшие 12 месяцев Королевство посетили 435 тысяч россиян, что на 1314 процентов больше, чем в 2021 году, когда в страну приехали всего 30 759 соотечественников.Уточняется, что самым успешным для туризма месяцем зимы стал январь. Весной больше всего путешественников прибыло в марте, летом — в августе, а осенью — в ноябре.Тем не менее, в общем рейтинге въездных рынков Россия оказалась только на девятом месте. Лидером стала Малайзия, "серебро" досталось Индии, а "бронза" — Сингапуру.В 2023 году Таиланд, по словам экспертов ТАТ, планирует восстановить объемы российского турпотока до 60-65 процентов, приняв около миллиона граждан РФ.

https://ria.ru/20230124/tailand-1845981257.html

таиланд

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм