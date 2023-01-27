10:39 27.01.2023 (обновлено: 11:08 27.01.2023)
Российский двигатель для SuperJet сертифицируют в этом году, заявил Чемезов
Глава "Ростеха" Чемезов: испытания двигателя ПД-8 для SuperJet завершат в этом году
Самолет "Сухой Суперджет" SSJ100. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Испытания двигателя ПД-8 для Sukhoi SuperJet для получения сертификата типа планируется завершить в этом году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
ПД-8 призван заменить зарубежные двигатели для SuperJet, которые использовались в проекте изначально. Трудности с их поставками начались из-за санкций.
"Еще один проект – импортозамещение "Суперджета". В этом году мы рассчитываем закончить весь комплекс испытаний двигателя ПД-8 для получения сертификата типа, а затем — завершить испытания этого двигателя в составе самолета. Аналогично – с другими системами и агрегатами самолета", - сказал Чемезов.
По его словам, затем начнутся серийные поставки лайнера в авиакомпании.
"Задача сложнейшая, наши авиапредприятия работают на пределе. В такие сроки никто в мире не воплощал в жизнь такие проекты", - сказал глава "Ростеха".
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета - максимально импортозамещенного SSJ New.
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-New и на самолете-амфибии Бе-200, создается с применением новейших российских материалов и технологий, в том числе 3D-печати. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.
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