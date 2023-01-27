https://ria.ru/20230127/superjet-1847778056.html

Российский двигатель для SuperJet сертифицируют в этом году, заявил Чемезов

Российский двигатель для SuperJet сертифицируют в этом году, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.01.2023

Российский двигатель для SuperJet сертифицируют в этом году, заявил Чемезов

Испытания двигателя ПД-8 для Sukhoi SuperJet для получения сертификата типа планируется завершить в этом году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:39

2023-01-27T10:39

2023-01-27T11:08

экономика

сергей чемезов

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

объединенная двигателестроительная корпорация

sukhoi superjet

бе-200

технологии

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Испытания двигателя ПД-8 для Sukhoi SuperJet для получения сертификата типа планируется завершить в этом году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. ПД-8 призван заменить зарубежные двигатели для SuperJet, которые использовались в проекте изначально. Трудности с их поставками начались из-за санкций. "Еще один проект – импортозамещение "Суперджета". В этом году мы рассчитываем закончить весь комплекс испытаний двигателя ПД-8 для получения сертификата типа, а затем — завершить испытания этого двигателя в составе самолета. Аналогично – с другими системами и агрегатами самолета", - сказал Чемезов. По его словам, затем начнутся серийные поставки лайнера в авиакомпании. "Задача сложнейшая, наши авиапредприятия работают на пределе. В такие сроки никто в мире не воплощал в жизнь такие проекты", - сказал глава "Ростеха". Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета - максимально импортозамещенного SSJ New. Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-New и на самолете-амфибии Бе-200, создается с применением новейших российских материалов и технологий, в том числе 3D-печати. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220608/obsluzhivanie-1793955135.html

https://ria.ru/20220826/ssj-1812308062.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сергей чемезов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), объединенная двигателестроительная корпорация, sukhoi superjet, бе-200, технологии