Рейтинг@Mail.ru
Российский двигатель для SuperJet сертифицируют в этом году, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/superjet-1847778056.html
Российский двигатель для SuperJet сертифицируют в этом году, заявил Чемезов
Российский двигатель для SuperJet сертифицируют в этом году, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.01.2023
Российский двигатель для SuperJet сертифицируют в этом году, заявил Чемезов
Испытания двигателя ПД-8 для Sukhoi SuperJet для получения сертификата типа планируется завершить в этом году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:39
2023-01-27T11:08
экономика
сергей чемезов
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
объединенная двигателестроительная корпорация
sukhoi superjet
бе-200
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/79/1558067901_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_f3f4ca3b1a1552e4333c8a732199ff7b.jpg
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Испытания двигателя ПД-8 для Sukhoi SuperJet для получения сертификата типа планируется завершить в этом году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. ПД-8 призван заменить зарубежные двигатели для SuperJet, которые использовались в проекте изначально. Трудности с их поставками начались из-за санкций. "Еще один проект – импортозамещение "Суперджета". В этом году мы рассчитываем закончить весь комплекс испытаний двигателя ПД-8 для получения сертификата типа, а затем — завершить испытания этого двигателя в составе самолета. Аналогично – с другими системами и агрегатами самолета", - сказал Чемезов. По его словам, затем начнутся серийные поставки лайнера в авиакомпании. "Задача сложнейшая, наши авиапредприятия работают на пределе. В такие сроки никто в мире не воплощал в жизнь такие проекты", - сказал глава "Ростеха". Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета - максимально импортозамещенного SSJ New. Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-New и на самолете-амфибии Бе-200, создается с применением новейших российских материалов и технологий, в том числе 3D-печати. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220608/obsluzhivanie-1793955135.html
https://ria.ru/20220826/ssj-1812308062.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/79/1558067901_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_6809a569de7fbf6afd4d01c452c5a8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сергей чемезов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), объединенная двигателестроительная корпорация, sukhoi superjet, бе-200, технологии
Экономика, Сергей Чемезов, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Объединенная двигателестроительная корпорация, Sukhoi Superjet, Бе-200, Технологии
10:39 27.01.2023 (обновлено: 11:08 27.01.2023)
 
Российский двигатель для SuperJet сертифицируют в этом году, заявил Чемезов

Глава "Ростеха" Чемезов: испытания двигателя ПД-8 для SuperJet завершат в этом году

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100 - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Самолет "Сухой Суперджет" SSJ100. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Испытания двигателя ПД-8 для Sukhoi SuperJet для получения сертификата типа планируется завершить в этом году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
ПД-8 призван заменить зарубежные двигатели для SuperJet, которые использовались в проекте изначально. Трудности с их поставками начались из-за санкций.
Самолет Sukhoy Superjet 100 авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня 2022, 12:54
Авиакомпания "Россия" внедрит новый класс облуживания на судах Superjet 100
"Еще один проект – импортозамещение "Суперджета". В этом году мы рассчитываем закончить весь комплекс испытаний двигателя ПД-8 для получения сертификата типа, а затем — завершить испытания этого двигателя в составе самолета. Аналогично – с другими системами и агрегатами самолета", - сказал Чемезов.
По его словам, затем начнутся серийные поставки лайнера в авиакомпании.
"Задача сложнейшая, наши авиапредприятия работают на пределе. В такие сроки никто в мире не воплощал в жизнь такие проекты", - сказал глава "Ростеха".
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета - максимально импортозамещенного SSJ New.
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-New и на самолете-амфибии Бе-200, создается с применением новейших российских материалов и технологий, в том числе 3D-печати. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.
Читайте полный текст интервью >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа 2022, 14:21
Путин потребовал наладить обслуживание самолетов Sukhoi Superjet
 
ЭкономикаСергей ЧемезовРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Объединенная двигателестроительная корпорацияSukhoi SuperjetБе-200Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала