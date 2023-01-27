Рейтинг@Mail.ru
В США признали неприятную правду о противостоянии с Россией - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/ssha-1847771787.html
В США признали неприятную правду о противостоянии с Россией
В США признали неприятную правду о противостоянии с Россией - РИА Новости, 27.01.2023
В США признали неприятную правду о противостоянии с Россией
США серьезно недооценили Россию в конфликте с Украиной, написал бывший советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в статье для... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:14
2023-01-27T15:48
россия
сша
владимир путин
министерство обороны сша
нато
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789581103_0:0:2105:1184_1920x0_80_0_0_9d749c31959383644c746e4d4df002d6.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США серьезно недооценили Россию в конфликте с Украиной, написал бывший советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative."Вопреки ранним надеждам и ожиданиям, Россия не потерпела внутреннего краха и не уступила коллективным требованиям Запада о смене режима в Москве, поэтому США терпят неудачу в противостоянии с Россией", — заявил он.По мнению полковника, Вашингтон недооценил сплоченность российского общества, скрытый военный потенциал Москвы и ее иммунитет к западным экономическим санкциям.Ранее Соединенные Штаты использовали американскую военную мощь в конфликтах со слабыми противниками в развивающихся странах. На этот раз все иначе, утверждает Макгрегор, поскольку Белый дом решил использовать Украину для борьбы против России.Но, несмотря на надежды США, Киев не добивается успеха на полях боя, неся не только огромные потери, но и теряя большое количество техники, включая предоставленное Западом вооружение.Полковник предположил, что США и НАТО будут отчаянно пытаться добиться победы над Россией, несмотря на нежелание некоторых стран внутри альянса превращения украинского конфликта в тотальную войну с Москвой.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230127/tramp-1847756404.html
https://ria.ru/20230127/abrams-1847746725.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789581103_0:0:2028:1521_1920x0_80_0_0_a1a3bde04580c77653b7c9f5de9e12cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владимир путин, министерство обороны сша, нато, в мире, украина
Россия, США, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО, В мире, Украина
10:14 27.01.2023 (обновлено: 15:48 27.01.2023)
 
В США признали неприятную правду о противостоянии с Россией

Американский полковник Макгрегор заявил, что США проигрывают в противостоянии с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден во время совместного с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме
Президент США Джо Байден во время совместного с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден во время совместного с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США серьезно недооценили Россию в конфликте с Украиной, написал бывший советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.
"Вопреки ранним надеждам и ожиданиям, Россия не потерпела внутреннего краха и не уступила коллективным требованиям Запада о смене режима в Москве, поэтому США терпят неудачу в противостоянии с Россией", — заявил он.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 08:22
Трамп заявил, что смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа
По мнению полковника, Вашингтон недооценил сплоченность российского общества, скрытый военный потенциал Москвы и ее иммунитет к западным экономическим санкциям.
Ранее Соединенные Штаты использовали американскую военную мощь в конфликтах со слабыми противниками в развивающихся странах. На этот раз все иначе, утверждает Макгрегор, поскольку Белый дом решил использовать Украину для борьбы против России.
Но, несмотря на надежды США, Киев не добивается успеха на полях боя, неся не только огромные потери, но и теряя большое количество техники, включая предоставленное Западом вооружение.

"Предсказуемо, что разочарование Вашингтона в связи с неспособностью коллективного Запада остановить волну украинских поражений растет. На самом деле это разочарование быстро перерастает в отчаяние", — считает Макгрегор.

Полковник предположил, что США и НАТО будут отчаянно пытаться добиться победы над Россией, несмотря на нежелание некоторых стран внутри альянса превращения украинского конфликта в тотальную войну с Москвой.

"Ни мы, ни наши союзники не готовы к тотальной войне с Россией как на региональном, так и на глобальном уровне. Дело в том, что если между Россией и Соединенными Штатами начнется война, американцам не стоит удивляться. Администрация Байдена и ее двухпартийные сторонники в Вашингтоне делают все возможное, чтобы это произошло", — подытожил Макгрегор.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 04:21
СМИ: США поставят Украине танки Abrams без секретного броневого сплава
 
РоссияСШАВладимир ПутинМинистерство обороны СШАНАТОВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала