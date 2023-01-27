10:14 27.01.2023 (обновлено: 15:48 27.01.2023)
В США признали неприятную правду о противостоянии с Россией
Американский полковник Макгрегор заявил, что США проигрывают в противостоянии с Россией
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден во время совместного с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме
Президент США Джо Байден во время совместного с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США серьезно недооценили Россию в конфликте с Украиной, написал бывший советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.
"Вопреки ранним надеждам и ожиданиям, Россия не потерпела внутреннего краха и не уступила коллективным требованиям Запада о смене режима в Москве, поэтому США терпят неудачу в противостоянии с Россией", — заявил он.
По мнению полковника, Вашингтон недооценил сплоченность российского общества, скрытый военный потенциал Москвы и ее иммунитет к западным экономическим санкциям.
Ранее Соединенные Штаты использовали американскую военную мощь в конфликтах со слабыми противниками в развивающихся странах. На этот раз все иначе, утверждает Макгрегор, поскольку Белый дом решил использовать Украину для борьбы против России.
Но, несмотря на надежды США, Киев не добивается успеха на полях боя, неся не только огромные потери, но и теряя большое количество техники, включая предоставленное Западом вооружение.
"Предсказуемо, что разочарование Вашингтона в связи с неспособностью коллективного Запада остановить волну украинских поражений растет. На самом деле это разочарование быстро перерастает в отчаяние", — считает Макгрегор.
Полковник предположил, что США и НАТО будут отчаянно пытаться добиться победы над Россией, несмотря на нежелание некоторых стран внутри альянса превращения украинского конфликта в тотальную войну с Москвой.
"Ни мы, ни наши союзники не готовы к тотальной войне с Россией как на региональном, так и на глобальном уровне. Дело в том, что если между Россией и Соединенными Штатами начнется война, американцам не стоит удивляться. Администрация Байдена и ее двухпартийные сторонники в Вашингтоне делают все возможное, чтобы это произошло", — подытожил Макгрегор.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.