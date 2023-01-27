https://ria.ru/20230127/ssha-1847771787.html

В США признали неприятную правду о противостоянии с Россией

В США признали неприятную правду о противостоянии с Россией - РИА Новости, 27.01.2023

В США признали неприятную правду о противостоянии с Россией

США серьезно недооценили Россию в конфликте с Украиной, написал бывший советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в статье для... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:14

2023-01-27T10:14

2023-01-27T15:48

россия

сша

владимир путин

министерство обороны сша

нато

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789581103_0:0:2105:1184_1920x0_80_0_0_9d749c31959383644c746e4d4df002d6.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США серьезно недооценили Россию в конфликте с Украиной, написал бывший советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative."Вопреки ранним надеждам и ожиданиям, Россия не потерпела внутреннего краха и не уступила коллективным требованиям Запада о смене режима в Москве, поэтому США терпят неудачу в противостоянии с Россией", — заявил он.По мнению полковника, Вашингтон недооценил сплоченность российского общества, скрытый военный потенциал Москвы и ее иммунитет к западным экономическим санкциям.Ранее Соединенные Штаты использовали американскую военную мощь в конфликтах со слабыми противниками в развивающихся странах. На этот раз все иначе, утверждает Макгрегор, поскольку Белый дом решил использовать Украину для борьбы против России.Но, несмотря на надежды США, Киев не добивается успеха на полях боя, неся не только огромные потери, но и теряя большое количество техники, включая предоставленное Западом вооружение.Полковник предположил, что США и НАТО будут отчаянно пытаться добиться победы над Россией, несмотря на нежелание некоторых стран внутри альянса превращения украинского конфликта в тотальную войну с Москвой.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230127/tramp-1847756404.html

https://ria.ru/20230127/abrams-1847746725.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, владимир путин, министерство обороны сша, нато, в мире, украина