https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1848028275.html

Российские военные обнаружили группу украинских диверсантов

Российские военные обнаружили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 27.01.2023

Российские военные обнаружили группу украинских диверсантов

Российские военные обнаружили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков и скорректировали по ней огонь 152-миллиметровых РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T22:10

2023-01-27T22:10

2023-01-27T23:49

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Российские военные обнаружили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков и скорректировали по ней огонь 152-миллиметровых пушек "Гиацинт", передаёт корреспондент РИА Новости. На кадрах, полученных при помощи прибора ночного видения и тепловизора, было зафиксировано передвижение диверсионно-разведывательной группы у линии фронта. Координаты обнаруженных диверсантов были оперативно переданы артиллерийским расчетам, в результате чего противнику было нанесено огневое поражение.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Обнаружение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков Российские военные при помощи прибора ночного видения и тепловизора обнаружили диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков и скорректировали по ней огонь 152-мм пушек «Гиацинт». 2023-01-27T22:10 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины