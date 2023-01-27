https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1848028275.html
Российские военные обнаружили группу украинских диверсантов
Российские военные обнаружили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 27.01.2023
Российские военные обнаружили группу украинских диверсантов
Российские военные обнаружили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков и скорректировали по ней огонь 152-миллиметровых РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T22:10
2023-01-27T22:10
2023-01-27T23:49
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Российские военные обнаружили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков и скорректировали по ней огонь 152-миллиметровых пушек "Гиацинт", передаёт корреспондент РИА Новости. На кадрах, полученных при помощи прибора ночного видения и тепловизора, было зафиксировано передвижение диверсионно-разведывательной группы у линии фронта. Координаты обнаруженных диверсантов были оперативно переданы артиллерийским расчетам, в результате чего противнику было нанесено огневое поражение.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обнаружение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков
Российские военные при помощи прибора ночного видения и тепловизора обнаружили диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков и скорректировали по ней огонь 152-мм пушек «Гиацинт».
2023-01-27T22:10
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PT2M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины
22:10 27.01.2023 (обновлено: 23:49 27.01.2023)
Российские военные обнаружили группу украинских диверсантов
Артиллерия ВС России на Авдеевском направлении ударила по диверсантам ВСУ из "Гиацинтов"