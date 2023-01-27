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Российские военные уничтожили украинскую РЛС С-300 в Харьковской области - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1847889970.html
Российские военные уничтожили украинскую РЛС С-300 в Харьковской области
Российские военные уничтожили украинскую РЛС С-300 в Харьковской области - РИА Новости, 27.01.2023
Российские военные уничтожили украинскую РЛС С-300 в Харьковской области
Российские авиация и артиллерия уничтожили украинскую РЛС С-300 в Харьковской области и нанесли удары по позициям 79 подразделений, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:44
2023-01-27T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
зрк с-300
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили украинскую РЛС С-300 в Харьковской области и нанесли удары по позициям 79 подразделений, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 79 подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 102 районах. В районе населенного пункта Сеньково Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20230127/vostok-1847886443.html
харьковская область
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безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300
14:44 27.01.2023
 
Российские военные уничтожили украинскую РЛС С-300 в Харьковской области

Минобороны: российские военные уничтожили украинскую РЛС С-300 в Харьковской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста-СМ2"
Мобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста-СМ2 - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Мобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста-СМ2". Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили украинскую РЛС С-300 в Харьковской области и нанесли удары по позициям 79 подразделений, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 79 подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 102 районах. В районе населенного пункта Сеньково Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ", - говорится в сводке ведомства.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 14:39Специальная военная операция на Украине
Группа "Восток" заняла новые рубежи на Южно-Донецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныЗРК С-300
 
 
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