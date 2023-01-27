https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1847889970.html

Российские военные уничтожили украинскую РЛС С-300 в Харьковской области

Российские военные уничтожили украинскую РЛС С-300 в Харьковской области - РИА Новости, 27.01.2023

Российские военные уничтожили украинскую РЛС С-300 в Харьковской области

Российские авиация и артиллерия уничтожили украинскую РЛС С-300 в Харьковской области и нанесли удары по позициям 79 подразделений, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:44

2023-01-27T14:44

2023-01-27T14:44

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

зрк с-300

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили украинскую РЛС С-300 в Харьковской области и нанесли удары по позициям 79 подразделений, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 79 подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 102 районах. В районе населенного пункта Сеньково Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20230127/vostok-1847886443.html

харьковская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, зрк с-300