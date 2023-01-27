https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1847886555.html

Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Угледара

Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Угледара - РИА Новости, 27.01.2023

Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Угледара

Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, 11 беспилотников и 14 снарядов РСЗО, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:39

2023-01-27T14:39

2023-01-27T14:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

су-25

безопасность

донецкая народная республика

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836865836_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_b39a123b032cca802a00bda3aaf5e0c2.jpg

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, 11 беспилотников и 14 снарядов РСЗО, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Пролетарка, Малая Кардашинка Херсонской области, Мирное Запорожской области, Кременная, Оборотновка, Баранниковка Луганской народной республики, Угледар, Новомайорское и Никольское Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО было перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS в ЛНР, ДНР и Херсонской области.Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 380 украинских военных самолетов, 204 вертолета, 2 967 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 644 танка и других боевых бронированных машин, 991 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3 932 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 191 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1847885691.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, су-25, безопасность, донецкая народная республика, херсонская область