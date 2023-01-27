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Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Угледара - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1847886555.html
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Угледара
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Угледара - РИА Новости, 27.01.2023
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Угледара
Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, 11 беспилотников и 14 снарядов РСЗО, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:39
2023-01-27T14:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
су-25
безопасность
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, 11 беспилотников и 14 снарядов РСЗО, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Пролетарка, Малая Кардашинка Херсонской области, Мирное Запорожской области, Кременная, Оборотновка, Баранниковка Луганской народной республики, Угледар, Новомайорское и Никольское Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО было перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS в ЛНР, ДНР и Херсонской области.Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 380 украинских военных самолетов, 204 вертолета, 2 967 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 644 танка и других боевых бронированных машин, 991 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3 932 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 191 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1847885691.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
донецкая народная республика
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россия, украина, су-25, безопасность, донецкая народная республика, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Су-25, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Херсонская область
14:39 27.01.2023 (обновлено: 14:42 27.01.2023)
 
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Угледара

Минобороны: российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Угледара

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, 11 беспилотников и 14 снарядов РСЗО, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Пролетарка, Малая Кардашинка Херсонской области, Мирное Запорожской области, Кременная, Оборотновка, Баранниковка Луганской народной республики, Угледар, Новомайорское и Никольское Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
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Российские военные уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении
Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО было перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS в ЛНР, ДНР и Херсонской области.
Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 380 украинских военных самолетов, 204 вертолета, 2 967 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 644 танка и других боевых бронированных машин, 991 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3 932 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 191 единица специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСу-25БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
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