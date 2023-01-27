14:39 27.01.2023 (обновлено: 14:42 27.01.2023)
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Угледара
Минобороны: российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Угледара
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, 11 беспилотников и 14 снарядов РСЗО, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Пролетарка, Малая Кардашинка Херсонской области, Мирное Запорожской области, Кременная, Оборотновка, Баранниковка Луганской народной республики, Угледар, Новомайорское и Никольское Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО было перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS в ЛНР, ДНР и Херсонской области.
Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 380 украинских военных самолетов, 204 вертолета, 2 967 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 644 танка и других боевых бронированных машин, 991 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3 932 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 191 единица специальной военной автомобильной техники.