https://ria.ru/20230127/sng-1848015392.html

Лукашенко отметил значение СНГ для укрепления региональной безопасности

Лукашенко отметил значение СНГ для укрепления региональной безопасности - РИА Новости, 27.01.2023

Лукашенко отметил значение СНГ для укрепления региональной безопасности

Деятельность Содружества Независимых Государств приобретает особое значение для консолидации усилий во имя укрепления региональной безопасности, заявил... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T20:31

2023-01-27T20:31

2023-01-27T20:31

в мире

белоруссия

александр лукашенко

снг

киргизия

садыр жапаров

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МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Деятельность Содружества Независимых Государств приобретает особое значение для консолидации усилий во имя укрепления региональной безопасности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По информации пресс-службы главы белорусского государства, данную мысль Лукашенко высказал в ответном послании президенту Киргизии Садыру Жапарову в связи с 30-летием со дня подписания устава Содружества. "Благодарю Вас за послание и теплые поздравления в связи с 30-летием со дня подписания Устава Содружества Независимых Государств. Полностью разделяю Вашу точку зрения, что Содружество состоялось как представительное интеграционное объединение на постсоветском пространстве, играющее значимую роль в развитии диалога между государствами-участниками на основе их исторической общности. В нынешнее непростое время деятельность объединения приобретает особое значение для консолидации усилий во имя укрепления региональной безопасности, мира и экономической стабильности", - подчеркнул Лукашенко. Белорусский президент выразил убеждение, что в год председательства Киргизии в организации совместная работа станет весомым вкладом в дальнейшее упрочение СНГ, повышение благосостояния всех народов Содружества.

https://ria.ru/20230125/moldaviya-1847269130.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, снг, киргизия, садыр жапаров