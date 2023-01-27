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Юрист предупредил о новой схеме обмана пожилых россиян - РИА Новости, 27.01.2023
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Юрист предупредил о новой схеме обмана пожилых россиян
Юрист предупредил о новой схеме обмана пожилых россиян - РИА Новости, 27.01.2023
Юрист предупредил о новой схеме обмана пожилых россиян
Мошенники начали использовать новую схему с повторными звонками для обмана пожилых россиян, предупредил в интервью радио Sputnik заслуженный юрист России Иван... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T02:10
2023-01-27T02:10
иван соловьев (юрист)
мошенники
пожилые
россия
общество
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему с повторными звонками для обмана пожилых россиян, предупредил в интервью радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев.В России ведется серьезная разъяснительная работа, в ходе которой население информируют о распространенных методах мошенничества. Учитывая это, злоумышленники придумывают новые, более изощренные схемы обмана, отметил Соловьев. В частности, они стали делить аферу на несколько этапов и совершать "пристрелочные" звонки.В большинстве случаев телефонные мошенники применяют эту схему для обмана пожилых людей, продолжил юрист."Подозреваю, что они сделали выборку из людей пожилых, которые получают пенсию. Как правило, это люди от 55 лет и старше", – уточнил Соловьев.По его словам, люди старшего возраста обычно с энтузиазмом относятся к предложению помочь следственным органам, тем более они часто испытывают дефицит общения. Кроме того, нередко целью мошенников становятся женщины старше 35 лет, добавил юрист."Женщины старше 35 лет, с точки зрения мошенников, тоже подходят на роль жертв: они обычно активно идут на взаимодействие", – сказал Соловьев.Если вам поступил подозрительный звонок, лучше сразу же прервать разговор, советует он."Не практикуется такое, чтобы сотрудник Следственного комитета или полиции звонил гражданину домой. Это запрещено. Если вдруг что-то будет происходить, вас вызовут в расположение СК или органов внутренних дел. Это главное", – подчеркнул Иван Соловьев в интервью радио Sputnik.Он порекомендовал также заблокировать номер, с которого звонили злоумышленники.
https://ria.ru/20230126/moshenniki-1847549323.html
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иван соловьев (юрист), мошенники, пожилые, россия, общество
Иван Соловьев (юрист), мошенники, пожилые, Россия, Общество
02:10 27.01.2023
 
Юрист предупредил о новой схеме обмана пожилых россиян

Юрист Соловьев: мошенники начали применять схему с повторными звонками для обмана пожилых

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПожилая женщина разговаривает по мобильному телефону
Пожилая женщина разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пожилая женщина разговаривает по мобильному телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему с повторными звонками для обмана пожилых россиян, предупредил в интервью радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев.
В России ведется серьезная разъяснительная работа, в ходе которой население информируют о распространенных методах мошенничества. Учитывая это, злоумышленники придумывают новые, более изощренные схемы обмана, отметил Соловьев. В частности, они стали делить аферу на несколько этапов и совершать "пристрелочные" звонки.
"Они разработали новую тактику. Сначала они делают "пристрелочные" звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке, узнают его психотип. Потом закидывают наживку и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у нее деньги. Например, они называют себя сотрудниками Следственного комитета, говорят о некоем расследовании, а потом убеждают человека поделиться платежными данными или взять "зеркальный" кредит", – объяснил Соловьев.
В большинстве случаев телефонные мошенники применяют эту схему для обмана пожилых людей, продолжил юрист.
"Подозреваю, что они сделали выборку из людей пожилых, которые получают пенсию. Как правило, это люди от 55 лет и старше", – уточнил Соловьев.
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По его словам, люди старшего возраста обычно с энтузиазмом относятся к предложению помочь следственным органам, тем более они часто испытывают дефицит общения. Кроме того, нередко целью мошенников становятся женщины старше 35 лет, добавил юрист.
"Женщины старше 35 лет, с точки зрения мошенников, тоже подходят на роль жертв: они обычно активно идут на взаимодействие", – сказал Соловьев.
Если вам поступил подозрительный звонок, лучше сразу же прервать разговор, советует он.
"Не практикуется такое, чтобы сотрудник Следственного комитета или полиции звонил гражданину домой. Это запрещено. Если вдруг что-то будет происходить, вас вызовут в расположение СК или органов внутренних дел. Это главное", – подчеркнул Иван Соловьев в интервью радио Sputnik.
Он порекомендовал также заблокировать номер, с которого звонили злоумышленники.
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Иван Соловьев (юрист)мошенникипожилыеРоссияОбщество
 
 
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