https://ria.ru/20230127/skhema-1847737335.html

Юрист предупредил о новой схеме обмана пожилых россиян

Юрист предупредил о новой схеме обмана пожилых россиян - РИА Новости, 27.01.2023

Юрист предупредил о новой схеме обмана пожилых россиян

Мошенники начали использовать новую схему с повторными звонками для обмана пожилых россиян, предупредил в интервью радио Sputnik заслуженный юрист России Иван... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T02:10

2023-01-27T02:10

2023-01-27T02:10

иван соловьев (юрист)

мошенники

пожилые

россия

общество

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему с повторными звонками для обмана пожилых россиян, предупредил в интервью радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев.В России ведется серьезная разъяснительная работа, в ходе которой население информируют о распространенных методах мошенничества. Учитывая это, злоумышленники придумывают новые, более изощренные схемы обмана, отметил Соловьев. В частности, они стали делить аферу на несколько этапов и совершать "пристрелочные" звонки.В большинстве случаев телефонные мошенники применяют эту схему для обмана пожилых людей, продолжил юрист."Подозреваю, что они сделали выборку из людей пожилых, которые получают пенсию. Как правило, это люди от 55 лет и старше", – уточнил Соловьев.По его словам, люди старшего возраста обычно с энтузиазмом относятся к предложению помочь следственным органам, тем более они часто испытывают дефицит общения. Кроме того, нередко целью мошенников становятся женщины старше 35 лет, добавил юрист."Женщины старше 35 лет, с точки зрения мошенников, тоже подходят на роль жертв: они обычно активно идут на взаимодействие", – сказал Соловьев.Если вам поступил подозрительный звонок, лучше сразу же прервать разговор, советует он."Не практикуется такое, чтобы сотрудник Следственного комитета или полиции звонил гражданину домой. Это запрещено. Если вдруг что-то будет происходить, вас вызовут в расположение СК или органов внутренних дел. Это главное", – подчеркнул Иван Соловьев в интервью радио Sputnik.Он порекомендовал также заблокировать номер, с которого звонили злоумышленники.

https://ria.ru/20230126/moshenniki-1847549323.html

https://ria.ru/20230126/moshenniki-1847479539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

иван соловьев (юрист), мошенники, пожилые, россия, общество