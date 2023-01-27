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Путин обсудил с Совбезом границы континентального шельфа - РИА Новости, 27.01.2023
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Путин обсудил с Совбезом границы континентального шельфа
Путин обсудил с Совбезом границы континентального шельфа - РИА Новости, 27.01.2023
Путин обсудил с Совбезом границы континентального шельфа
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в пятницу предложил обсудить вопросы, касающиеся внутренней повестки и внешней границы... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:49
2023-01-27T14:56
северный ледовитый океан
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в пятницу предложил обсудить вопросы, касающиеся внутренней повестки и внешней границы континентального шельфа в Северном ледовитом океане."У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопрос внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном ледовитом океане", - сказал Путин.По первому вопросу президент предложил выступить вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
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северный ледовитый океан, владимир путин, россия, экономика
Северный Ледовитый океан, Владимир Путин, Россия, Экономика
14:49 27.01.2023 (обновлено: 14:56 27.01.2023)
 
Путин обсудил с Совбезом границы континентального шельфа

Путин обсудил с Совбезом границу континентального шельфа в Северном Ледовитом океане

© РИА Новости / Алексей ДаничевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в пятницу предложил обсудить вопросы, касающиеся внутренней повестки и внешней границы континентального шельфа в Северном ледовитом океане.
"У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопрос внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном ледовитом океане", - сказал Путин.
По первому вопросу президент предложил выступить вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
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Северный Ледовитый океанВладимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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