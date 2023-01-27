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Путин обсудил с Совбезом границы континентального шельфа

Путин обсудил с Совбезом границы континентального шельфа - РИА Новости, 27.01.2023

Путин обсудил с Совбезом границы континентального шельфа

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в пятницу предложил обсудить вопросы, касающиеся внутренней повестки и внешней границы... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:49

2023-01-27T14:49

2023-01-27T14:56

северный ледовитый океан

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в пятницу предложил обсудить вопросы, касающиеся внутренней повестки и внешней границы континентального шельфа в Северном ледовитом океане."У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопрос внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном ледовитом океане", - сказал Путин.По первому вопросу президент предложил выступить вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

https://ria.ru/20210521/rasshirenie-1733300008.html

северный ледовитый океан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

северный ледовитый океан, владимир путин, россия, экономика