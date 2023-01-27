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Путин обсудил с Совбезом границы континентального шельфа
Путин обсудил с Совбезом границы континентального шельфа - РИА Новости, 27.01.2023
Путин обсудил с Совбезом границы континентального шельфа
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в пятницу предложил обсудить вопросы, касающиеся внутренней повестки и внешней границы... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:49
2023-01-27T14:49
2023-01-27T14:56
северный ледовитый океан
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в пятницу предложил обсудить вопросы, касающиеся внутренней повестки и внешней границы континентального шельфа в Северном ледовитом океане."У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопрос внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном ледовитом океане", - сказал Путин.По первому вопросу президент предложил выступить вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный ледовитый океан, владимир путин, россия, экономика
Северный Ледовитый океан, Владимир Путин, Россия, Экономика
14:49 27.01.2023 (обновлено: 14:56 27.01.2023)
Путин обсудил с Совбезом границы континентального шельфа
Путин обсудил с Совбезом границу континентального шельфа в Северном Ледовитом океане