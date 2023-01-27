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Звезда "Содержанок" Дарья Мороз снимет сериал "Секс. До и после" - РИА Новости, 27.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230127/serial-1847858643.html
Звезда "Содержанок" Дарья Мороз снимет сериал "Секс. До и после"
Звезда "Содержанок" Дарья Мороз снимет сериал "Секс. До и после" - РИА Новости, 27.01.2023
Звезда "Содержанок" Дарья Мороз снимет сериал "Секс. До и после"
Звезда "Содержанок" Дарья Мороз дебютирует как режиссер и снимет мини-сериал "Секс. До и после", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:34
2023-01-27T17:34
культура
новости культуры
дарья мороз
кино и сериалы
игорь миркурбанов
константин юшкевич
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Звезда "Содержанок" Дарья Мороз дебютирует как режиссер и снимет мини-сериал "Секс. До и после", сообщает пресс-служба проекта. Съемки проходят в Москве и продлятся до конца марта. Шоу представляет собой сборник новелл. В одной из них, например, молодой человек и его лучшая подруга решили завести ребенка. "Мы стартуем с очень живой, современной человеческой историей, очень киношной, на мой взгляд, в которой речь пойдет о том, что секс в нашей жизни – не главное. Главное – какими мы в него заходим и какими выходим. Как мы меняемся, находим человеческие сочетания, разваливаемся или, наоборот, залипаем и так далее, и какими бываем разными до и после", — говорит Дарья Мороз. По ее словам, "все новеллы — это жизненные зарисовки, в которых много юмора, иронии, перевертышей и узнаваемых ситуаций".Роли исполняют Ангелина Пахомова, Игорь Миркурбанов, Павел Чинарев, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Константин Юшкевич, Наталья Рогожкина, Яна Кошкина, Вячеслав Чепурченко, Ангелина Стречина, Сергей Горошко, Антон Рогачев, Дарья Мороз, Кристина Александрова, Кирилл Власов и другие. Над проектом работают Okko и NORM PRODUCTION.
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новости культуры, дарья мороз, кино и сериалы, игорь миркурбанов, константин юшкевич
Культура, Новости культуры, Дарья Мороз, Кино и сериалы, Игорь Миркурбанов, Константин Юшкевич
17:34 27.01.2023
 
Звезда "Содержанок" Дарья Мороз снимет сериал "Секс. До и после"

Звезда "Содержанок" Дарья Мороз дебютирует как режиссер и снимет сериал "Секс. До и после"

© Фото предоставлено пресс-службой OKKOСъемки мини-сериала Дарьи Мороз "Секс. До и после"
Съемки мини-сериала Дарьи Мороз Секс. До и после
© Фото предоставлено пресс-службой OKKO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Звезда "Содержанок" Дарья Мороз дебютирует как режиссер и снимет мини-сериал "Секс. До и после", сообщает пресс-служба проекта.
Съемки проходят в Москве и продлятся до конца марта. Шоу представляет собой сборник новелл. В одной из них, например, молодой человек и его лучшая подруга решили завести ребенка.
"Мы стартуем с очень живой, современной человеческой историей, очень киношной, на мой взгляд, в которой речь пойдет о том, что секс в нашей жизни – не главное. Главное – какими мы в него заходим и какими выходим. Как мы меняемся, находим человеческие сочетания, разваливаемся или, наоборот, залипаем и так далее, и какими бываем разными до и после", — говорит Дарья Мороз.
По ее словам, "все новеллы — это жизненные зарисовки, в которых много юмора, иронии, перевертышей и узнаваемых ситуаций".
Роли исполняют Ангелина Пахомова, Игорь Миркурбанов, Павел Чинарев, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Константин Юшкевич, Наталья Рогожкина, Яна Кошкина, Вячеслав Чепурченко, Ангелина Стречина, Сергей Горошко, Антон Рогачев, Дарья Мороз, Кристина Александрова, Кирилл Власов и другие.
Над проектом работают Okko и NORM PRODUCTION.
Кадр из сериала Содержанки - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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Новый сезон "Содержанок" выйдет в феврале в Сети
 
КультураНовости культурыДарья МорозКино и сериалыИгорь МиркурбановКонстантин Юшкевич
 
 
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