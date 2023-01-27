https://ria.ru/20230127/serial-1847858643.html

Звезда "Содержанок" Дарья Мороз снимет сериал "Секс. До и после"

Звезда "Содержанок" Дарья Мороз снимет сериал "Секс. До и после" - РИА Новости, 27.01.2023

Звезда "Содержанок" Дарья Мороз снимет сериал "Секс. До и после"

Звезда "Содержанок" Дарья Мороз дебютирует как режиссер и снимет мини-сериал "Секс. До и после", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:34

2023-01-27T17:34

2023-01-27T17:34

культура

новости культуры

дарья мороз

кино и сериалы

игорь миркурбанов

константин юшкевич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847851158_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_14b16cfe42bb09928dad8bc2fb100e0b.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Звезда "Содержанок" Дарья Мороз дебютирует как режиссер и снимет мини-сериал "Секс. До и после", сообщает пресс-служба проекта. Съемки проходят в Москве и продлятся до конца марта. Шоу представляет собой сборник новелл. В одной из них, например, молодой человек и его лучшая подруга решили завести ребенка. "Мы стартуем с очень живой, современной человеческой историей, очень киношной, на мой взгляд, в которой речь пойдет о том, что секс в нашей жизни – не главное. Главное – какими мы в него заходим и какими выходим. Как мы меняемся, находим человеческие сочетания, разваливаемся или, наоборот, залипаем и так далее, и какими бываем разными до и после", — говорит Дарья Мороз. По ее словам, "все новеллы — это жизненные зарисовки, в которых много юмора, иронии, перевертышей и узнаваемых ситуаций".Роли исполняют Ангелина Пахомова, Игорь Миркурбанов, Павел Чинарев, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Константин Юшкевич, Наталья Рогожкина, Яна Кошкина, Вячеслав Чепурченко, Ангелина Стречина, Сергей Горошко, Антон Рогачев, Дарья Мороз, Кристина Александрова, Кирилл Власов и другие. Над проектом работают Okko и NORM PRODUCTION.

https://ria.ru/20230113/soderzhanki-1844581542.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дарья мороз, кино и сериалы, игорь миркурбанов, константин юшкевич