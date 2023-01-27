https://ria.ru/20230127/sergiy-1847822095.html
Суд добавил 3,5 года к сроку экс-схиигумену Сергию
Суд добавил 3,5 года к сроку экс-схиигумену Сергию - РИА Новости, 27.01.2023
Суд добавил 3,5 года к сроку экс-схиигумену Сергию
Бабушкинский суд Москвы назначил семь лет колонии по совокупности с прошлым приговором бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов) по делу об экстремизме,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:21
2023-01-27T12:21
2023-01-27T13:02
бывший схимонах сергий (николай романов)
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы назначил семь лет колонии по совокупности с прошлым приговором бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов) по делу об экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений <...> назначить Романову Николаю Васильевичу семь лет колонии общего режима", — огласила решение судья Наталья Курышева. Его помощник Всеволод Могучев осужден на пять лет колонии. Именно такие сроки для подсудимых просил гособвинитель. Как утверждалось, на канале Могучева в Сети распространялись видеоролики, пропагандировавшие ненависть к иудеям и мусульманам.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре 2020 года его отлучили от церкви.Первое дело против Романова возбудили из-за того, что он, уже будучи отлученным от церкви, отказался уходить из монастыря и закрылся со сторонниками на его территории, не пуская туда в том числе представителей Екатеринбургской епархии РПЦ. В СК тогда заявили, что его самоуправство выразилось в "воспрепятствовании проведению религиозных обрядов", обвинение также утверждало, что он помешал инвентаризации объектов недвижимости на территории обители. Кроме того, по версии обвинения, Романов публично призывал к суициду проживавших там монахинь и разместил фрагменты выступления в Сети. В ноябре 2021 года Измайловский суд Москвы приговорил его к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести.
https://ria.ru/20221222/sud-1840448703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бывший схимонах сергий (николай романов), происшествия, москва
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), Происшествия, Москва
12:21 27.01.2023 (обновлено: 13:02 27.01.2023)
Суд добавил 3,5 года к сроку экс-схиигумену Сергию
Суд добавил 3,5 года к сроку экс-схиигумену Сергию по делу об экстремизме
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы назначил семь лет колонии по совокупности с прошлым приговором бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов) по делу об экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений <...> назначить Романову Николаю Васильевичу семь лет колонии общего режима", — огласила решение судья Наталья Курышева.
Его помощник Всеволод Могучев осужден на пять лет колонии. Именно такие сроки для подсудимых просил гособвинитель. Как утверждалось, на канале Могучева в Сети распространялись видеоролики, пропагандировавшие ненависть к иудеям и мусульманам.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря
Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре 2020 года его отлучили от церкви.
Первое дело против Романова возбудили из-за того, что он, уже будучи отлученным от церкви, отказался уходить из монастыря и закрылся со сторонниками на его территории, не пуская туда в том числе представителей Екатеринбургской епархии РПЦ. В СК тогда заявили, что его самоуправство выразилось в "воспрепятствовании проведению религиозных обрядов", обвинение также утверждало, что он помешал инвентаризации объектов недвижимости на территории обители. Кроме того, по версии обвинения, Романов публично призывал к суициду проживавших там монахинь и разместил фрагменты выступления в Сети.
В ноябре 2021 года Измайловский суд Москвы приговорил его к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести.