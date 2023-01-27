https://ria.ru/20230127/sergiy-1847822095.html

Суд добавил 3,5 года к сроку экс-схиигумену Сергию

Суд добавил 3,5 года к сроку экс-схиигумену Сергию - РИА Новости, 27.01.2023

Суд добавил 3,5 года к сроку экс-схиигумену Сергию

Бабушкинский суд Москвы назначил семь лет колонии по совокупности с прошлым приговором бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов) по делу об экстремизме,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:21

2023-01-27T12:21

2023-01-27T13:02

бывший схимонах сергий (николай романов)

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы назначил семь лет колонии по совокупности с прошлым приговором бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов) по делу об экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений <...> назначить Романову Николаю Васильевичу семь лет колонии общего режима", — огласила решение судья Наталья Курышева. Его помощник Всеволод Могучев осужден на пять лет колонии. Именно такие сроки для подсудимых просил гособвинитель. Как утверждалось, на канале Могучева в Сети распространялись видеоролики, пропагандировавшие ненависть к иудеям и мусульманам.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре 2020 года его отлучили от церкви.Первое дело против Романова возбудили из-за того, что он, уже будучи отлученным от церкви, отказался уходить из монастыря и закрылся со сторонниками на его территории, не пуская туда в том числе представителей Екатеринбургской епархии РПЦ. В СК тогда заявили, что его самоуправство выразилось в "воспрепятствовании проведению религиозных обрядов", обвинение также утверждало, что он помешал инвентаризации объектов недвижимости на территории обители. Кроме того, по версии обвинения, Романов публично призывал к суициду проживавших там монахинь и разместил фрагменты выступления в Сети. В ноябре 2021 года Измайловский суд Москвы приговорил его к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести.

https://ria.ru/20221222/sud-1840448703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бывший схимонах сергий (николай романов), происшествия, москва