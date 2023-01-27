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В Госдуме призвали заблокировать сайт посольства США в России - РИА Новости, 27.01.2023
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В Госдуме призвали заблокировать сайт посольства США в России
В Госдуме призвали заблокировать сайт посольства США в России - РИА Новости, 27.01.2023
В Госдуме призвали заблокировать сайт посольства США в России
Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что считает необходимым заблокировать сайт посольства США в России, соответствующие... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:58
2023-01-27T13:58
политика
технологии
госдума рф
россия
сша
султан хамзаев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что считает необходимым заблокировать сайт посольства США в России, соответствующие обращения политик направит в МИД РФ и Роскомнадзор. Роскомнадзор ограничил доступ на территории РФ к сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР), следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России. "Мы должны продолжать плановую работу по ликвидации подобных ресурсов в России. Я бы обратил внимание на сайт посольства США в России. Большое число моих подписчиков резко критикуют информацию, которую публикуют там администраторы дипломатической миссии. Тем более на русском языке", - заявил политик, комментируя информацию о блокировке ЦРУ и ФБР. Политик считает, что "дипломатам из США в России давно пора фильтровать публикуемую информацию". Подобные ресурсы он назвал вражескими для РФ. "Подготовлю обращение в Роскомнадзор и МИД РФ, чтобы заблокировать сайт посольства США в России", - резюмировал он.
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политика, технологии, госдума рф, россия, сша, султан хамзаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), центральное разведывательное управление (цру), фбр
Политика, Технологии, Госдума РФ, Россия, США, Султан Хамзаев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФБР
13:58 27.01.2023
 
В Госдуме призвали заблокировать сайт посольства США в России

Депутат Хамзаев попросит МИД и Роскомнадзор заблокировать сайт посольства США в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что считает необходимым заблокировать сайт посольства США в России, соответствующие обращения политик направит в МИД РФ и Роскомнадзор.
Роскомнадзор ограничил доступ на территории РФ к сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР), следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.
"Мы должны продолжать плановую работу по ликвидации подобных ресурсов в России. Я бы обратил внимание на сайт посольства США в России. Большое число моих подписчиков резко критикуют информацию, которую публикуют там администраторы дипломатической миссии. Тем более на русском языке", - заявил политик, комментируя информацию о блокировке ЦРУ и ФБР. Политик считает, что "дипломатам из США в России давно пора фильтровать публикуемую информацию". Подобные ресурсы он назвал вражескими для РФ.
"Подготовлю обращение в Роскомнадзор и МИД РФ, чтобы заблокировать сайт посольства США в России", - резюмировал он.
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ПолитикаТехнологииГосдума РФРоссияСШАСултан ХамзаевФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)ФБР
 
 
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