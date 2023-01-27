https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847907561.html
Евросоюз продлил экономические санкции против России
Евросоюз продлил экономические санкции против России - РИА Новости, 27.01.2023
Евросоюз продлил экономические санкции против России
Совет ЕС в пятницу формально продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, экономические санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:12
2023-01-27T15:12
2023-01-27T15:15
санкции
санкции в отношении россии
евросоюз
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владимир путин
украина
в мире
европа
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Совет ЕС в пятницу формально продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, экономические санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. Ранее постоянные представители стран-членов ЕС согласовали на заседании в Брюсселе плановое продление этих мер. "Совет ЕС сегодня продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры, затрагивающие определенные сектора экономики России", - указывается в заявлении Совета. Экономические санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. После начала российской спецоперации на Украине страны ЕС значительно расширили санкции против РФ. На сегодняшний день приняты уже девять санкционных пакетов. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230127/tribunal-1847893750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Санкции, Санкции в отношении России, Евросоюз, Россия, Владимир Путин, Украина, В мире, Европа
15:12 27.01.2023 (обновлено: 15:15 27.01.2023)
Евросоюз продлил экономические санкции против России
Совет Евросоюза продлил до 31 июля 2023 года экономические санкции против России