https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847865439.html

Глава Минфина США призывала Африку соблюдать санкции против России

Глава Минфина США призывала Африку соблюдать санкции против России - РИА Новости, 27.01.2023

Глава Минфина США призывала Африку соблюдать санкции против России

Глава минфина США Джанет Йеллен рассказала, что обсуждала санкции против РФ во всех странах, которые посещала в ходе своего африканского турне, и пригрозила... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:06

2023-01-27T14:06

2023-01-27T14:09

россия

сша

юар

джанет йеллен

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен рассказала, что обсуждала санкции против РФ во всех странах, которые посещала в ходе своего африканского турне, и пригрозила быстрой и решительной реакцией Вашингтона на нарушения этих санкций. "Я обсуждала санкции во всех странах, которые посещала... Нарушения этих санкций местными компаниями и властями будут встречены быстрой и решительной реакцией с нашей стороны. Мы призываем соблюдать эти санкции", - заявила Йеллен в ходе своего визита в ЮАР. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор ранее заявила РИА Новости, что ЮАР дала понять США, что хочет пересмотра односторонних санкций, затрагивающих интересы многих стран. По ее словам, Южная Африка обсуждает с Россией расширение сотрудничества в экономике, торговле, сельском хозяйстве и обороне. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230127/ssha-1847771787.html

https://ria.ru/20230127/buduschee-1847691913.html

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россия, сша, юар, джанет йеллен, в мире, санкции в отношении россии