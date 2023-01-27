14:06 27.01.2023 (обновлено: 14:09 27.01.2023)
Глава Минфина США призывала Африку соблюдать санкции против России
Глава Минфина США Йеллен во время африканского турне напоминала всем о соблюдении санкций
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДжанет Йеллен
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Джанет Йеллен. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен рассказала, что обсуждала санкции против РФ во всех странах, которые посещала в ходе своего африканского турне, и пригрозила быстрой и решительной реакцией Вашингтона на нарушения этих санкций.
"Я обсуждала санкции во всех странах, которые посещала... Нарушения этих санкций местными компаниями и властями будут встречены быстрой и решительной реакцией с нашей стороны. Мы призываем соблюдать эти санкции", - заявила Йеллен в ходе своего визита в ЮАР.
Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор ранее заявила РИА Новости, что ЮАР дала понять США, что хочет пересмотра односторонних санкций, затрагивающих интересы многих стран. По ее словам, Южная Африка обсуждает с Россией расширение сотрудничества в экономике, торговле, сельском хозяйстве и обороне.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.