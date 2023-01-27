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В Госдуме прокомментировали введение Японией новых антироссийских санкций - РИА Новости, 27.01.2023
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В Госдуме прокомментировали введение Японией новых антироссийских санкций
В Госдуме прокомментировали введение Японией новых антироссийских санкций - РИА Новости, 27.01.2023
В Госдуме прокомментировали введение Японией новых антироссийских санкций
Глава комитета по Дальнему Востоку ГД Николай Харитонов, комментируя РИА Новости новые санкции Японии в отношении ряда россиян и компаний из РФ, заявил, что это РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:05
2023-01-27T13:05
япония
россия
москва
николай харитонов
мария львова-белова
михаил мизинцев
госдума рф
цаги имени н. е. жуковского
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Глава комитета по Дальнему Востоку ГД Николай Харитонов, комментируя РИА Новости новые санкции Японии в отношении ряда россиян и компаний из РФ, заявил, что это работа коллективного Запада, при том что Москва никогда не вводила против Токио санкций. Япония вводит экспортные ограничения в отношении 49 российских компаний и организаций, сообщает японский МИД, а также замораживает активы 22 лиц и трех организаций из России в связи с ситуацией на Украине, информацию об этом опубликовал японский МИД. "Это работа коллективного Запада, с которым в союзе Япония… Плохо это все. Надо стоять насмерть... Смотрю фотоальбом, здесь есть мое фото с послом Японии в 1998 году. Никогда, как помню, мы не вводили против них каких-либо ограничений", - сообщил Харитонов. Также он отметил, что в прошлом у Москвы и Токио было взаимовыгодное сотрудничество. "Рыбы нашей они поели вдоволь. Теперь обойдемся и без них", - добавил политик. В опубликованном МИД Японии списке - АО "Авиагрегат", ЦАГИ, ЗАО "Турборус", Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем, авиаремонтные заводы, Летно-исследовательский институт им.Громова, Московское машиностроительное предприятие им. Чернышева, Московский авиационный институт, Московский институт теплотехники, Тульские оружейные заводы и другие предприятия. В списке лиц, чьи активы будут заморожены, находятся детский омбудсмен Мария Львова-Белова, замминистра обороны Михаил Мизинцев, философ Александр Дугин, вице-премьеры Александр Белоусов и Дмитрий Чернышенко, министр юстиции Константин Чуйченко, член Общественной палаты Александр Малькевич, глава ЦИК Элла Памфилова. В списке также КАМАЗ, корпорация "Иркут" и завод "Авангард".
https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847820447.html
https://ria.ru/20230123/yaponiya-1846758211.html
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япония, россия, москва, николай харитонов, мария львова-белова, михаил мизинцев, госдума рф, цаги имени н. е. жуковского, московское машиностроительное предприятие им. чернышева
Япония, Россия, Москва, Николай Харитонов, Мария Львова-Белова, Михаил Мизинцев, Госдума РФ, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского, Московское машиностроительное предприятие им. Чернышева
13:05 27.01.2023
 
В Госдуме прокомментировали введение Японией новых антироссийских санкций

Депутат ГД Харитонов назвал введение Японией новых антироссийских санкций работой Запада

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Глава комитета по Дальнему Востоку ГД Николай Харитонов, комментируя РИА Новости новые санкции Японии в отношении ряда россиян и компаний из РФ, заявил, что это работа коллективного Запада, при том что Москва никогда не вводила против Токио санкций.
Япония вводит экспортные ограничения в отношении 49 российских компаний и организаций, сообщает японский МИД, а также замораживает активы 22 лиц и трех организаций из России в связи с ситуацией на Украине, информацию об этом опубликовал японский МИД.
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"Это работа коллективного Запада, с которым в союзе Япония… Плохо это все. Надо стоять насмерть... Смотрю фотоальбом, здесь есть мое фото с послом Японии в 1998 году. Никогда, как помню, мы не вводили против них каких-либо ограничений", - сообщил Харитонов.
Также он отметил, что в прошлом у Москвы и Токио было взаимовыгодное сотрудничество.
"Рыбы нашей они поели вдоволь. Теперь обойдемся и без них", - добавил политик.
В опубликованном МИД Японии списке - АО "Авиагрегат", ЦАГИ, ЗАО "Турборус", Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем, авиаремонтные заводы, Летно-исследовательский институт им.Громова, Московское машиностроительное предприятие им. Чернышева, Московский авиационный институт, Московский институт теплотехники, Тульские оружейные заводы и другие предприятия.
В списке лиц, чьи активы будут заморожены, находятся детский омбудсмен Мария Львова-Белова, замминистра обороны Михаил Мизинцев, философ Александр Дугин, вице-премьеры Александр Белоусов и Дмитрий Чернышенко, министр юстиции Константин Чуйченко, член Общественной палаты Александр Малькевич, глава ЦИК Элла Памфилова. В списке также КАМАЗ, корпорация "Иркут" и завод "Авангард".
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ЯпонияРоссияМоскваНиколай ХаритоновМария Львова-БеловаМихаил МизинцевГосдума РФЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоМосковское машиностроительное предприятие им. Чернышева
 
 
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