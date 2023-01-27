Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали заявления Нуланд о возможном смягчении санкций - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847820447.html
В Кремле прокомментировали заявления Нуланд о возможном смягчении санкций
В Кремле прокомментировали заявления Нуланд о возможном смягчении санкций - РИА Новости, 27.01.2023
В Кремле прокомментировали заявления Нуланд о возможном смягчении санкций
В Кремле не увидели ничего нового в словах замгоссекретаря США Виктории Нуланд про условия смягчения санкций, дипломатические варианты решения конфликтного... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:17
2023-01-27T12:17
россия
в мире
цены на нефть
сша
виктория нуланд
дмитрий песков
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343905_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_fabdab7f95f4c74b568639be6c89ae52.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Кремле не увидели ничего нового в словах замгоссекретаря США Виктории Нуланд про условия смягчения санкций, дипломатические варианты решения конфликтного вопроса по-прежнему не просматриваются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Нуланд, выступая в четверг в американском сенате, заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск РФ."Нет, по-прежнему ничего не просматривается из-за слов госпожи Нуланд. Мы совершенно не склонны преувеличивать их значение, ничего нового сказано не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать эти слова движением в сторону переговорного процесса или по-прежнему дипломатических решений вопроса не просматривается. Также Песков заявил, что заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о России свидетельствуют об отсутствии у Вашингтона маневра и гибкости."Практически был повторен набор тезисов, которые свидетельствуют об отсутствии маневра и гибкости в позиции США, которая в свою очередь диаметрально расходится с нашей позицией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать заявления Нуланд движением в сторону переговорного процесса.
https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847795644.html
https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847775186.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343905_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_8884334d259ad4999360240cf9231f57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, цены на нефть, сша, виктория нуланд, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Россия, В мире, Цены на нефть, США, Виктория Нуланд, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
12:17 27.01.2023
 
В Кремле прокомментировали заявления Нуланд о возможном смягчении санкций

Песков: заявления Нуланд о возможном смягчении санкций говорят об отсутствии маневра у США

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Кремле не увидели ничего нового в словах замгоссекретаря США Виктории Нуланд про условия смягчения санкций, дипломатические варианты решения конфликтного вопроса по-прежнему не просматриваются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Нуланд, выступая в четверг в американском сенате, заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск РФ.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 11:22
Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил Клишас
"Нет, по-прежнему ничего не просматривается из-за слов госпожи Нуланд. Мы совершенно не склонны преувеличивать их значение, ничего нового сказано не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать эти слова движением в сторону переговорного процесса или по-прежнему дипломатических решений вопроса не просматривается.
Также Песков заявил, что заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о России свидетельствуют об отсутствии у Вашингтона маневра и гибкости.
"Практически был повторен набор тезисов, которые свидетельствуют об отсутствии маневра и гибкости в позиции США, которая в свою очередь диаметрально расходится с нашей позицией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать заявления Нуланд движением в сторону переговорного процесса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 10:27
Орбан пообещал не допустить санкций ЕС против российской ядерной энергетики
 
РоссияВ миреЦены на нефтьСШАВиктория НуландДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала