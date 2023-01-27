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В Кремле прокомментировали заявления Нуланд о возможном смягчении санкций
В Кремле прокомментировали заявления Нуланд о возможном смягчении санкций - РИА Новости, 27.01.2023
В Кремле прокомментировали заявления Нуланд о возможном смягчении санкций
В Кремле не увидели ничего нового в словах замгоссекретаря США Виктории Нуланд про условия смягчения санкций, дипломатические варианты решения конфликтного... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:17
2023-01-27T12:17
2023-01-27T12:17
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сша
виктория нуланд
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Кремле не увидели ничего нового в словах замгоссекретаря США Виктории Нуланд про условия смягчения санкций, дипломатические варианты решения конфликтного вопроса по-прежнему не просматриваются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Нуланд, выступая в четверг в американском сенате, заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск РФ."Нет, по-прежнему ничего не просматривается из-за слов госпожи Нуланд. Мы совершенно не склонны преувеличивать их значение, ничего нового сказано не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать эти слова движением в сторону переговорного процесса или по-прежнему дипломатических решений вопроса не просматривается. Также Песков заявил, что заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о России свидетельствуют об отсутствии у Вашингтона маневра и гибкости."Практически был повторен набор тезисов, которые свидетельствуют об отсутствии маневра и гибкости в позиции США, которая в свою очередь диаметрально расходится с нашей позицией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать заявления Нуланд движением в сторону переговорного процесса.
https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847795644.html
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россия, в мире, цены на нефть, сша, виктория нуланд, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Россия, В мире, Цены на нефть, США, Виктория Нуланд, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
В Кремле прокомментировали заявления Нуланд о возможном смягчении санкций
Песков: заявления Нуланд о возможном смягчении санкций говорят об отсутствии маневра у США
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Кремле не увидели ничего нового в словах замгоссекретаря США Виктории Нуланд про условия смягчения санкций, дипломатические варианты решения конфликтного вопроса по-прежнему не просматриваются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Нуланд, выступая в четверг в американском сенате, заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы
ради серьезных переговоров по Украине
и вывода оттуда войск РФ.
"Нет, по-прежнему ничего не просматривается из-за слов госпожи Нуланд. Мы совершенно не склонны преувеличивать их значение, ничего нового сказано не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать эти слова движением в сторону переговорного процесса или по-прежнему дипломатических решений вопроса не просматривается.
Также Песков заявил, что заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о России свидетельствуют об отсутствии у Вашингтона маневра и гибкости.
"Практически был повторен набор тезисов, которые свидетельствуют об отсутствии маневра и гибкости в позиции США, которая в свою очередь диаметрально расходится с нашей позицией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать заявления Нуланд движением в сторону переговорного процесса.