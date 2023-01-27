https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847820447.html

В Кремле прокомментировали заявления Нуланд о возможном смягчении санкций

В Кремле прокомментировали заявления Нуланд о возможном смягчении санкций - РИА Новости, 27.01.2023

В Кремле прокомментировали заявления Нуланд о возможном смягчении санкций

В Кремле не увидели ничего нового в словах замгоссекретаря США Виктории Нуланд про условия смягчения санкций, дипломатические варианты решения конфликтного... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:17

2023-01-27T12:17

2023-01-27T12:17

россия

в мире

цены на нефть

сша

виктория нуланд

дмитрий песков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Кремле не увидели ничего нового в словах замгоссекретаря США Виктории Нуланд про условия смягчения санкций, дипломатические варианты решения конфликтного вопроса по-прежнему не просматриваются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Нуланд, выступая в четверг в американском сенате, заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск РФ."Нет, по-прежнему ничего не просматривается из-за слов госпожи Нуланд. Мы совершенно не склонны преувеличивать их значение, ничего нового сказано не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать эти слова движением в сторону переговорного процесса или по-прежнему дипломатических решений вопроса не просматривается. Также Песков заявил, что заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о России свидетельствуют об отсутствии у Вашингтона маневра и гибкости."Практически был повторен набор тезисов, которые свидетельствуют об отсутствии маневра и гибкости в позиции США, которая в свою очередь диаметрально расходится с нашей позицией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать заявления Нуланд движением в сторону переговорного процесса.

https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847795644.html

https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847775186.html

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россия, в мире, цены на нефть, сша, виктория нуланд, дмитрий песков, санкции в отношении россии