https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847819533.html

Песков прокомментировал введение Японией новых санкций против России

Песков прокомментировал введение Японией новых санкций против России - РИА Новости, 27.01.2023

Песков прокомментировал введение Японией новых санкций против России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя введенные Японией антироссийские санкции, заявил, что Россия всё больше адаптируется к санкциям,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:15

2023-01-27T12:15

2023-01-27T12:15

япония

россия

токио

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя введенные Японией антироссийские санкции, заявил, что Россия всё больше адаптируется к санкциям, ничего страшного такие решения не несут. В пятницу Япония ввела запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, ядерных материалов и устройств, оборудования для обнаружения взрывчатых веществ, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии. "Япония, собственно, фактически с самого начала этой ситуации заняла своё место в кругу недружественных нам стран. Она продолжает вот эту санкционную линию. Мы всё больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций. Включаются элементы компенсаторики или экономики и для социальных аспектов и так далее. Поэтому ничего нового страшного такие решения нам не несут", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230123/yaponiya-1846758211.html

япония

россия

токио

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япония, россия, токио, дмитрий песков (спецпредставитель президента), санкции в отношении россии