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Песков прокомментировал введение Японией новых санкций против России - РИА Новости, 27.01.2023
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Песков прокомментировал введение Японией новых санкций против России
Песков прокомментировал введение Японией новых санкций против России - РИА Новости, 27.01.2023
Песков прокомментировал введение Японией новых санкций против России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя введенные Японией антироссийские санкции, заявил, что Россия всё больше адаптируется к санкциям,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:15
2023-01-27T12:15
япония
россия
токио
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя введенные Японией антироссийские санкции, заявил, что Россия всё больше адаптируется к санкциям, ничего страшного такие решения не несут. В пятницу Япония ввела запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, ядерных материалов и устройств, оборудования для обнаружения взрывчатых веществ, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии. "Япония, собственно, фактически с самого начала этой ситуации заняла своё место в кругу недружественных нам стран. Она продолжает вот эту санкционную линию. Мы всё больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций. Включаются элементы компенсаторики или экономики и для социальных аспектов и так далее. Поэтому ничего нового страшного такие решения нам не несут", - сказал Песков журналистам.
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япония, россия, токио, дмитрий песков (спецпредставитель президента), санкции в отношении россии
Япония, Россия, Токио, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Санкции в отношении России
12:15 27.01.2023
 
Песков прокомментировал введение Японией новых санкций против России

Песков заявил, что антироссийские санкции Токио ничего страшного для Москвы не несут

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя введенные Японией антироссийские санкции, заявил, что Россия всё больше адаптируется к санкциям, ничего страшного такие решения не несут.
В пятницу Япония ввела запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, ядерных материалов и устройств, оборудования для обнаружения взрывчатых веществ, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии.
"Япония, собственно, фактически с самого начала этой ситуации заняла своё место в кругу недружественных нам стран. Она продолжает вот эту санкционную линию. Мы всё больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций. Включаются элементы компенсаторики или экономики и для социальных аспектов и так далее. Поэтому ничего нового страшного такие решения нам не несут", - сказал Песков журналистам.
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23 января, 13:03
В Японии испугались "возмездия" России из-за санкций
 
ЯпонияРоссияТокиоДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Санкции в отношении России
 
 
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