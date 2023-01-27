12:05 27.01.2023 (обновлено: 12:09 27.01.2023)
Песков предупредил Токио о последствиях антироссийских санкций
Песков: последствия антироссийских санкций Токио для двухсторонних отношений неизбежны
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Последствия для двусторонних отношений между Россией и Японией после введения антироссийских санкций неизбежны, Москва будет руководствоваться своими собственными интересами при выработке ответных шагов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В пятницу Япония ввела запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, ядерных материалов и устройств, оборудования для обнаружения взрывчатых веществ, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии.
"Последствия для двусторонних отношений, которые итак пребывают в весьма печальном состоянии, к сожалению, неизбежны от подобных решений. Конечно же, мы будем прежде всего руководствоваться своими собственными интересами при выработке ответных шагов", - сказал Песков журналистам.
Он также ответил на уточняющий вопрос о том, какое ответ будет на санкции - в дипломатическом или экономическом ключе: "Ну и экономические, конечно".