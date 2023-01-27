https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847814842.html

Песков предупредил Токио о последствиях антироссийских санкций

Песков предупредил Токио о последствиях антироссийских санкций - РИА Новости, 27.01.2023

Песков предупредил Токио о последствиях антироссийских санкций

Последствия для двусторонних отношений между Россией и Японией после введения антироссийских санкций неизбежны, Москва будет руководствоваться своими... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:05

2023-01-27T12:05

2023-01-27T12:09

токио

япония

россия

в мире

санкции в отношении россии

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Последствия для двусторонних отношений между Россией и Японией после введения антироссийских санкций неизбежны, Москва будет руководствоваться своими собственными интересами при выработке ответных шагов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В пятницу Япония ввела запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, ядерных материалов и устройств, оборудования для обнаружения взрывчатых веществ, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии.Он также ответил на уточняющий вопрос о том, какое ответ будет на санкции - в дипломатическом или экономическом ключе: "Ну и экономические, конечно".

https://ria.ru/20230125/yaponiya-1847304856.html

токио

япония

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токио, япония, россия, в мире, санкции в отношении россии, дмитрий песков (спецпредставитель президента)