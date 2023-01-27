Рейтинг@Mail.ru
Песков предупредил Токио о последствиях антироссийских санкций - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847814842.html
Песков предупредил Токио о последствиях антироссийских санкций
Песков предупредил Токио о последствиях антироссийских санкций - РИА Новости, 27.01.2023
Песков предупредил Токио о последствиях антироссийских санкций
Последствия для двусторонних отношений между Россией и Японией после введения антироссийских санкций неизбежны, Москва будет руководствоваться своими... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:05
2023-01-27T12:09
токио
япония
россия
в мире
санкции в отношении россии
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796001756_0:0:3479:1957_1920x0_80_0_0_ccdb4f224a243481bc2132cdb742c52d.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Последствия для двусторонних отношений между Россией и Японией после введения антироссийских санкций неизбежны, Москва будет руководствоваться своими собственными интересами при выработке ответных шагов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В пятницу Япония ввела запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, ядерных материалов и устройств, оборудования для обнаружения взрывчатых веществ, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии.Он также ответил на уточняющий вопрос о том, какое ответ будет на санкции - в дипломатическом или экономическом ключе: "Ну и экономические, конечно".
https://ria.ru/20230125/yaponiya-1847304856.html
токио
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765074414_502:113:3082:2048_1920x0_80_0_0_532cf7c02d3f63a72d33033c961e9603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
токио, япония, россия, в мире, санкции в отношении россии, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Токио, Япония, Россия, В мире, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
12:05 27.01.2023 (обновлено: 12:09 27.01.2023)
 
Песков предупредил Токио о последствиях антироссийских санкций

Песков: последствия антироссийских санкций Токио для двухсторонних отношений неизбежны

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Последствия для двусторонних отношений между Россией и Японией после введения антироссийских санкций неизбежны, Москва будет руководствоваться своими собственными интересами при выработке ответных шагов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В пятницу Япония ввела запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, ядерных материалов и устройств, оборудования для обнаружения взрывчатых веществ, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии.
"Последствия для двусторонних отношений, которые итак пребывают в весьма печальном состоянии, к сожалению, неизбежны от подобных решений. Конечно же, мы будем прежде всего руководствоваться своими собственными интересами при выработке ответных шагов", - сказал Песков журналистам.
Он также ответил на уточняющий вопрос о том, какое ответ будет на санкции - в дипломатическом или экономическом ключе: "Ну и экономические, конечно".
Ёсиро Мори - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 13:13Специальная военная операция на Украине
Экс-премьер Японии усомнился, что Россия проиграет в конфликте на Украине
 
ТокиоЯпонияРоссияВ миреСанкции в отношении РоссииДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала