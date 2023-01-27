10:27 27.01.2023 (обновлено: 12:37 27.01.2023)
Орбан пообещал не допустить санкций ЕС против российской ядерной энергетики
Орбан: Венгрия не допустит распространения санкций ЕС на российскую ядерную энергетику
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 янв — РИА Новости. Венгрия не допустит распространения европейских санкций на российскую атомную энергетику, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Мы не допустим санкций, которые еще больше увеличивают венгерскую инфляцию. Самое важное тут — цена на энергию. Поэтому мы не позволим осуществиться плану распространить санкции и на ядерную энергетику", — сказал он в эфире радио Kossuth.
Политик отметил, что Будапешт "вообще не поддерживает" санкции, но если они "не затрагивают нервы" — не мешает. В то же время есть ограничения, которые, по его словам, очевидным образом вредят венгерским интересам, и там "уже надо использовать право вето".
Орбан ожидает "большой битвы в Брюсселе" по этому поводу. Он напомнил, что 97 процентов участников национальной консультации в республике высказались против распространения санкций на атомную энергетику.
В Венгрии действует одна атомная станция — АЭС "Пакш", построенная по советскому проекту. У нее четыре реактора типа ВВЭР-440 мощностью 2000 мегаВатт. По разным данным, объект вырабатывает более половины всей электроэнергии в стране.
Девять лет назад подписано соглашение о строительстве на АЭС "Пакш" двух новых установок по проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость проекта составит 12,5 миллиарда евро. Как ожидается, работы начнутся осенью 2023 года, на это уже дана строительная лицензия.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что без АЭС невозможно обеспечить энергоснабжение страны, поэтому Будапешт не поддержит любые санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в этой области.
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