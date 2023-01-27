https://ria.ru/20230127/san-remo-1847841803.html

В Италии создали петицию против обращения Зеленского в Сан-Ремо

В Италии создали петицию против обращения Зеленского в Сан-Ремо - РИА Новости, 28.01.2023

В Италии создали петицию против обращения Зеленского в Сан-Ремо

Более 31 тысячи человек в Италии подписали петицию против обращения Владимира Зеленского на музыкальном фестивале "Сан-Ремо", свидетельствуют данные на сайте,... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-27T13:14

2023-01-27T13:14

2023-01-28T01:24

владимир зеленский

италия

сан-ремо

движение 5 звезд

маттео сальвини

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РИМ, 27 янв – РИА Новости. Более 31 тысячи человек в Италии подписали петицию против обращения Владимира Зеленского на музыкальном фестивале "Сан-Ремо", свидетельствуют данные на сайте, где размещена петиция. Организаторы всемирно известного конкурса песни планируют показать видеообращение Зеленского в заключительный день фестиваля 11 февраля. Сбор подписей ведется на новостном сайте byoblu. По состоянию на утро пятницы петицию подписали 31 085 человек. Среди них известные журналисты, политики и преподаватели университетов, в том числе бывший генеральный директор телеканала Rai 2 Карло Фреччеро, один из основателей "Движения 5 звезд" и экс-депутат Алессандро Ди Баттиста. Авторы инициативы выступают против милитаризации "Сан-Ремо", утверждая, что "музыка не должна иметь ничего общего с военной пропагандой". Фестиваль, отмечают они, представляет на международной арене культурный облик Италии, которая из-за поддержки Киева "отказалась от роли геополитического посредника". "Драма в его (Зеленского) стране — не что иное, как эпилог гораздо более продолжительного конфликта, такого как конфликт в Донбассе, который помогли разжечь крупные государства НАТО", - говорится в обращении. Представители протестных ассоциаций собираются 11 февраля провести в Сан-Ремо манифестацию против выступления Зеленского. "Италия должна немедленно выйти из войны, прервав любую прямую или косвенную помощь одной из сторон конфликта", - говорится в их обращении. Как сообщила в пятницу газета Repubblica, в Италии растет число "весомых персонажей", выступающих против приглашения Зеленского на финальный вечер фестиваля. Так, вице-премьер и глава минтранса Маттео Сальвини выразил надежду, "Сан-Ремо" останется праздником итальянской песни, несмотря на запланированное видеообращение. "Если у меня будет десять минут на фестиваль, я посмотрю песни, а не Зеленского", - заявил он накануне вечером в эфире телеканала La7. Алессандро Ди Баттиста, покинувший "Движение" из-за разногласий, назвал приглашение Зеленского клоунадой. "Я с нетерпением жду, чтобы хотя бы раз на фестивале было упомянуто то, что происходит в Палестине", - написал харизматичный политик в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230126/oruzhie-1847522304.html

https://ria.ru/20230127/somneniya-1847750659.html

италия

сан-ремо

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир зеленский, италия, сан-ремо, движение 5 звезд, маттео сальвини