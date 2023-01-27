https://ria.ru/20230127/san-remo-1847841803.html
В Италии создали петицию против обращения Зеленского в Сан-Ремо
В Италии создали петицию против обращения Зеленского в Сан-Ремо - РИА Новости, 28.01.2023
В Италии создали петицию против обращения Зеленского в Сан-Ремо
Более 31 тысячи человек в Италии подписали петицию против обращения Владимира Зеленского на музыкальном фестивале "Сан-Ремо", свидетельствуют данные на сайте,... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-27T13:14
2023-01-27T13:14
2023-01-28T01:24
владимир зеленский
италия
сан-ремо
движение 5 звезд
маттео сальвини
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg
РИМ, 27 янв – РИА Новости. Более 31 тысячи человек в Италии подписали петицию против обращения Владимира Зеленского на музыкальном фестивале "Сан-Ремо", свидетельствуют данные на сайте, где размещена петиция. Организаторы всемирно известного конкурса песни планируют показать видеообращение Зеленского в заключительный день фестиваля 11 февраля. Сбор подписей ведется на новостном сайте byoblu. По состоянию на утро пятницы петицию подписали 31 085 человек. Среди них известные журналисты, политики и преподаватели университетов, в том числе бывший генеральный директор телеканала Rai 2 Карло Фреччеро, один из основателей "Движения 5 звезд" и экс-депутат Алессандро Ди Баттиста. Авторы инициативы выступают против милитаризации "Сан-Ремо", утверждая, что "музыка не должна иметь ничего общего с военной пропагандой". Фестиваль, отмечают они, представляет на международной арене культурный облик Италии, которая из-за поддержки Киева "отказалась от роли геополитического посредника". "Драма в его (Зеленского) стране — не что иное, как эпилог гораздо более продолжительного конфликта, такого как конфликт в Донбассе, который помогли разжечь крупные государства НАТО", - говорится в обращении. Представители протестных ассоциаций собираются 11 февраля провести в Сан-Ремо манифестацию против выступления Зеленского. "Италия должна немедленно выйти из войны, прервав любую прямую или косвенную помощь одной из сторон конфликта", - говорится в их обращении. Как сообщила в пятницу газета Repubblica, в Италии растет число "весомых персонажей", выступающих против приглашения Зеленского на финальный вечер фестиваля. Так, вице-премьер и глава минтранса Маттео Сальвини выразил надежду, "Сан-Ремо" останется праздником итальянской песни, несмотря на запланированное видеообращение. "Если у меня будет десять минут на фестиваль, я посмотрю песни, а не Зеленского", - заявил он накануне вечером в эфире телеканала La7. Алессандро Ди Баттиста, покинувший "Движение" из-за разногласий, назвал приглашение Зеленского клоунадой. "Я с нетерпением жду, чтобы хотя бы раз на фестивале было упомянуто то, что происходит в Палестине", - написал харизматичный политик в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230126/oruzhie-1847522304.html
https://ria.ru/20230127/somneniya-1847750659.html
италия
сан-ремо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, италия, сан-ремо, движение 5 звезд, маттео сальвини
Владимир Зеленский, Италия, Сан-Ремо, Движение 5 звезд, Маттео Сальвини
13:14 27.01.2023 (обновлено: 01:24 28.01.2023)
В Италии создали петицию против обращения Зеленского в Сан-Ремо
Более 31 тысячи жителей Италии подписали петицию против выступления Зеленского в Сан-Ремо
РИМ, 27 янв – РИА Новости.
Более 31 тысячи человек в Италии подписали петицию против обращения Владимира Зеленского на музыкальном фестивале "Сан-Ремо", свидетельствуют данные на сайте, где размещена петиция
.
Организаторы всемирно известного конкурса песни планируют показать видеообращение Зеленского в заключительный день фестиваля 11 февраля.
Сбор подписей ведется на новостном сайте byoblu. По состоянию на утро пятницы петицию подписали 31 085 человек. Среди них известные журналисты, политики и преподаватели университетов, в том числе бывший генеральный директор телеканала Rai 2 Карло Фреччеро, один из основателей "Движения 5 звезд
" и экс-депутат Алессандро Ди Баттиста.
Авторы инициативы выступают против милитаризации "Сан-Ремо", утверждая, что "музыка не должна иметь ничего общего с военной пропагандой". Фестиваль, отмечают они, представляет на международной арене культурный облик Италии, которая из-за поддержки Киева
"отказалась от роли геополитического посредника". "Драма в его (Зеленского) стране — не что иное, как эпилог гораздо более продолжительного конфликта, такого как конфликт в Донбассе
, который помогли разжечь крупные государства НАТО
", - говорится в обращении.
Представители протестных ассоциаций собираются 11 февраля провести в Сан-Ремо манифестацию против выступления Зеленского. "Италия должна немедленно выйти из войны, прервав любую прямую или косвенную помощь одной из сторон конфликта", - говорится в их обращении.
Как сообщила в пятницу газета Repubblica, в Италии растет число "весомых персонажей", выступающих против приглашения Зеленского на финальный вечер фестиваля. Так, вице-премьер и глава минтранса Маттео Сальвини
выразил надежду, "Сан-Ремо" останется праздником итальянской песни, несмотря на запланированное видеообращение.
"Если у меня будет десять минут на фестиваль, я посмотрю песни, а не Зеленского", - заявил он накануне вечером в эфире телеканала La7.
Алессандро Ди Баттиста, покинувший "Движение" из-за разногласий, назвал приглашение Зеленского клоунадой. "Я с нетерпением жду, чтобы хотя бы раз на фестивале было упомянуто то, что происходит в Палестине", - написал харизматичный политик в Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.