https://ria.ru/20230127/salyut-1848030578.html
В годовщину освобождения Ленинграда от блокады в Петербурге прошел салют
В годовщину освобождения Ленинграда от блокады в Петербурге прошел салют - РИА Новости, 27.01.2023
В годовщину освобождения Ленинграда от блокады в Петербурге прошел салют
Салют в честь 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады дан в пятницу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T22:41
2023-01-27T22:41
2023-01-27T22:45
общество
ленинград
санкт-петербург
ладожское озеро
санкт-петербургский городской суд
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Салют в честь 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады дан в пятницу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Санкт-Петербург 27 января отмечает 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Артиллерийский салют был дан у стен Петропавловской крепости в 21.00. Горожане собрались на набережных города и Дворцовом мосту, чтобы его увидеть. По информации властей, прогремело тридцать залпов из двенадцати орудий Д-44 и батареи фейерверочных установок. Ранее в пятницу в Петербурге прошли памятные мероприятия и акции в честь 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина". На Ростральных колоннах были зажжены факелы. Возле музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке открыли памятник блокадным медикам. В БКЗ "Октябрьский" состоялся концерт "Ленинградская Победа". Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человека. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20230127/leningrad-1847460951.html
ленинград
санкт-петербург
ладожское озеро
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Салют в честь 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады
Салют в честь 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады дан в пятницу в Петербурге
2023-01-27T22:41
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В Ялте поздравили жительницу блокадного Ленинграда
Горожане Ялты поздравили ветерана в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Во время блокады маленькая Лида помогала маме дежурить на чердаках. После войны Лидия Финогенова стала балериной. С гастролями она объехала весь Советский Союз. Сегодня Лидия живет в Ялте.
2023-01-27T22:41
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РИА Новости
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общество, ленинград, санкт-петербург, ладожское озеро, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Ладожское озеро, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944)
22:41 27.01.2023 (обновлено: 22:45 27.01.2023)
В годовщину освобождения Ленинграда от блокады в Петербурге прошел салют
Празднование 79-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады завершилось салютом