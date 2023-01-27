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Путин поручил разработать допмеры, направленные на повышение рождаемости - РИА Новости, 27.01.2023
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Путин поручил разработать допмеры, направленные на повышение рождаемости
Путин поручил разработать допмеры, направленные на повышение рождаемости - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил разработать допмеры, направленные на повышение рождаемости
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 февраля разработать и представить комплекс дополнительны мер, направленных на повышение рождаемости... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:22
2023-01-27T19:20
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 февраля разработать и представить комплекс дополнительны мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля."Разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, предусмотрев оценку результативности этих мер, источники и объем дополнительного финансирования. Срок – 10 февраля 2023 г", - говорится в сообщении.Ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
18:22 27.01.2023 (обновлено: 19:20 27.01.2023)
 
Путин поручил разработать допмеры, направленные на повышение рождаемости

Путин поручил до 10 февраля разработать допмеры, направленные на повышение рождаемости

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 февраля разработать и представить комплекс дополнительны мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, предусмотрев оценку результативности этих мер, источники и объем дополнительного финансирования. Срок – 10 февраля 2023 г", - говорится в сообщении.
Ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 10:21
Силуанов назвал поддержку семей с детьми приоритетом для бюджета страны
 
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