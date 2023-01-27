https://ria.ru/20230127/rozhdaemost-1847985901.html

Путин поручил разработать допмеры, направленные на повышение рождаемости

Путин поручил разработать допмеры, направленные на повышение рождаемости - РИА Новости, 27.01.2023

Путин поручил разработать допмеры, направленные на повышение рождаемости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 февраля разработать и представить комплекс дополнительны мер, направленных на повышение рождаемости... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:22

2023-01-27T18:22

2023-01-27T19:20

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 февраля разработать и представить комплекс дополнительны мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля."Разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, предусмотрев оценку результативности этих мер, источники и объем дополнительного финансирования. Срок – 10 февраля 2023 г", - говорится в сообщении.Ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20221227/podderzhka-1841570085.html

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общество, россия, владимир путин