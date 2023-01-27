https://ria.ru/20230127/rostekh-1847768477.html
"Ростех" вложит десятки миллиардов рублей в обновление 15 новых заводов
"Ростех" вложит десятки миллиардов рублей в обновление 15 новых заводов - РИА Новости, 27.01.2023
"Ростех" вложит десятки миллиардов рублей в обновление 15 новых заводов
Десятки миллиардов рублей будут вложены в новые 15 заводов "Ростеха", в основном пороховые, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Сергей... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:04
2023-01-27T10:04
2023-01-27T11:08
экономика
сергей чемезов
ростех
технологии
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Десятки миллиардов рублей будут вложены в новые 15 заводов "Ростеха", в основном пороховые, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. "Недавно было принято решение о передаче нам еще 15 заводов, значительная их часть – пороховые. В их обновление планируется инвестировать десятки миллиардов рублей. Цель этих мероприятий – создание нового облика боеприпасной отрасли", - сказал Чемезов. По его словам, это казенные предприятия, которые производят спецхимию и комплектующие боеприпасов. "Будем их акционировать, интегрировать в структуру двух наших холдингов, проводить модернизацию и перевооружение. С 2022 года мы ведем оперативный мониторинг деятельности этих заводов. Уже определены их потребности в оборудовании", - сказал глава "Ростеха". Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230127/drony-1847744162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей чемезов, ростех, технологии
Экономика, Сергей Чемезов, Ростех, Технологии
10:04 27.01.2023 (обновлено: 11:08 27.01.2023)
"Ростех" вложит десятки миллиардов рублей в обновление 15 новых заводов
Чемезов заявил, что в новые 15 заводов "Ростеха" вложат десятки миллиардов рублей
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Десятки миллиардов рублей будут вложены в новые 15 заводов "Ростеха", в основном пороховые, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
"Недавно было принято решение о передаче нам еще 15 заводов, значительная их часть – пороховые. В их обновление планируется инвестировать десятки миллиардов рублей. Цель этих мероприятий – создание нового облика боеприпасной отрасли", - сказал Чемезов. По его словам, это казенные предприятия, которые производят спецхимию и комплектующие боеприпасов.
"Будем их акционировать, интегрировать в структуру двух наших холдингов, проводить модернизацию и перевооружение. С 2022 года мы ведем оперативный мониторинг деятельности этих заводов. Уже определены их потребности в оборудовании", - сказал глава "Ростеха".