https://ria.ru/20230127/rostekh-1847768477.html

"Ростех" вложит десятки миллиардов рублей в обновление 15 новых заводов

"Ростех" вложит десятки миллиардов рублей в обновление 15 новых заводов - РИА Новости, 27.01.2023

"Ростех" вложит десятки миллиардов рублей в обновление 15 новых заводов

Десятки миллиардов рублей будут вложены в новые 15 заводов "Ростеха", в основном пороховые, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Сергей... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:04

2023-01-27T10:04

2023-01-27T11:08

экономика

сергей чемезов

ростех

технологии

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Десятки миллиардов рублей будут вложены в новые 15 заводов "Ростеха", в основном пороховые, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. "Недавно было принято решение о передаче нам еще 15 заводов, значительная их часть – пороховые. В их обновление планируется инвестировать десятки миллиардов рублей. Цель этих мероприятий – создание нового облика боеприпасной отрасли", - сказал Чемезов. По его словам, это казенные предприятия, которые производят спецхимию и комплектующие боеприпасов. "Будем их акционировать, интегрировать в структуру двух наших холдингов, проводить модернизацию и перевооружение. С 2022 года мы ведем оперативный мониторинг деятельности этих заводов. Уже определены их потребности в оборудовании", - сказал глава "Ростеха". Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230127/drony-1847744162.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сергей чемезов, ростех, технологии