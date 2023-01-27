https://ria.ru/20230127/rostekh-1847761167.html
"Ростех" не намерен сдавать позиции на рынке вооружений, заявил Чемезов
"Ростех" не намерен сдавать позиции на рынке вооружений, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.01.2023
"Ростех" не намерен сдавать позиции на рынке вооружений, заявил Чемезов
"Ростех" не собирается сдавать позиции на мировом рынке вооружений, но главные усилия его предприятий направлены на выполнение гособоронзаказа, заявил в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:20
2023-01-27T09:20
2023-01-27T11:07
сергей чемезов
ростех
рособоронэкспорт
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735298384_0:2:3116:1754_1920x0_80_0_0_dd6b59af54f93dac35ea98b6d23aed29.jpg
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. "Ростех" не собирается сдавать позиции на мировом рынке вооружений, но главные усилия его предприятий направлены на выполнение гособоронзаказа, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружений и военной техники, последние 10 лет ежегодно продавая оружие на сумму порядка 15 миллиардов долларов, из которых 13 миллиардов приходились на "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех"). "Традиционно, не буду раскрывать детали, ведется работа "Рособоронэкспортом" в соответствии с теми задачами, которые ставятся нам президентом и правительством. В целом могу сказать, что мы справляемся, несмотря на противодействие недружественных стран. Сдавать свои позиции на мировом рынке вооружений мы не собираемся", - отметил Чемезов. Вместе с тем он подчеркнул, что "сейчас основные усилия предприятий "Ростеха" сконцентрированы на выполнении ГОЗ". "Ростех" имеет надежных партнеров в Азии, на Ближнем Востоке, на Африканском континенте, в Латинской Америке. Мы ценим их принципиальную позицию и находимся с ними в тесном контакте, совместно решая самые сложные задачи. Есть планы по наращиванию нашего сотрудничества", - добавил собеседник. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230127/chemezov-1847759752.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735298384_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_72fa808c6e7fd3d099e2b8f5e5a52ceb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей чемезов, ростех, рособоронэкспорт, россия
Сергей Чемезов, Ростех, Рособоронэкспорт, Россия
09:20 27.01.2023 (обновлено: 11:07 27.01.2023)
"Ростех" не намерен сдавать позиции на рынке вооружений, заявил Чемезов
Глава "Ростеха" Чемезов: корпорация не намерена сдавать позиции на рынке вооружений