https://ria.ru/20230127/rostekh-1847744593.html

Глава "Ростеха" сообщил, что выручка компании растет вопреки санкциям

Глава "Ростеха" сообщил, что выручка компании растет вопреки санкциям - РИА Новости, 27.01.2023

Глава "Ростеха" сообщил, что выручка компании растет вопреки санкциям

Консолидированная выручка "Ростеха" по итогам 2022 года превысит 2,1 триллиона рублей вопреки санкциям, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T03:25

2023-01-27T03:25

2023-01-27T03:29

сергей чемезов

ростех

экономика

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Консолидированная выручка "Ростеха" по итогам 2022 года превысит 2,1 триллиона рублей вопреки санкциям, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. Он напомнил, что в позапрошлом году компания достигла рекордных показателей гражданской выручки: ее доля составила 45,5%. "По итогам 2022 года есть некоторое снижение, доля гражданской продукции предварительно будет около 40%. И это хороший, я считаю, показатель с учетом того, что сейчас основные силы сконцентрированы на гособоронзаказе", - сказал Чемезов. Он напомнил, что в 2009 году выручка компаний "Ростеха" составляла примерно полтриллиона рублей, убыток при этом был 60 миллиардов рублей. "Сегодня картина совсем другая: современное оборудование, новые цеха, новые виды продукции. Выручка выросла в четыре раза", - сказал Чемезов.

https://ria.ru/20221219/vooruzheniya-1839697425.html

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сергей чемезов, ростех, экономика