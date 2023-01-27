https://ria.ru/20230127/rostekh-1847744593.html
Глава "Ростеха" сообщил, что выручка компании растет вопреки санкциям
Глава "Ростеха" сообщил, что выручка компании растет вопреки санкциям - РИА Новости, 27.01.2023
Глава "Ростеха" сообщил, что выручка компании растет вопреки санкциям
Консолидированная выручка "Ростеха" по итогам 2022 года превысит 2,1 триллиона рублей вопреки санкциям, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T03:25
2023-01-27T03:25
2023-01-27T03:29
сергей чемезов
ростех
экономика
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Консолидированная выручка "Ростеха" по итогам 2022 года превысит 2,1 триллиона рублей вопреки санкциям, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. Он напомнил, что в позапрошлом году компания достигла рекордных показателей гражданской выручки: ее доля составила 45,5%. "По итогам 2022 года есть некоторое снижение, доля гражданской продукции предварительно будет около 40%. И это хороший, я считаю, показатель с учетом того, что сейчас основные силы сконцентрированы на гособоронзаказе", - сказал Чемезов. Он напомнил, что в 2009 году выручка компаний "Ростеха" составляла примерно полтриллиона рублей, убыток при этом был 60 миллиардов рублей. "Сегодня картина совсем другая: современное оборудование, новые цеха, новые виды продукции. Выручка выросла в четыре раза", - сказал Чемезов.
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сергей чемезов, ростех, экономика
Сергей Чемезов, Ростех, Экономика
03:25 27.01.2023 (обновлено: 03:29 27.01.2023)
Глава "Ростеха" сообщил, что выручка компании растет вопреки санкциям
Глава "Ростеха" Чемезов: выручка компании превысит 2,1 триллиона рублей вопреки санкциям
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Консолидированная выручка "Ростеха" по итогам 2022 года превысит 2,1 триллиона рублей вопреки санкциям, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
"Окончательные итоги еще не подведены, но некоторые выводы уже можно сделать. Консолидированная выручка, по прогнозам, превысит 2,1 триллиона рублей – есть рост, он меньше ожиданий, но он есть, несмотря на санкции и другие трудности", - сказал Чемезов.
Он напомнил, что в позапрошлом году компания достигла рекордных показателей гражданской выручки: ее доля составила 45,5%.
"По итогам 2022 года есть некоторое снижение, доля гражданской продукции предварительно будет около 40%. И это хороший, я считаю, показатель с учетом того, что сейчас основные силы сконцентрированы на гособоронзаказе", - сказал Чемезов.
Он напомнил, что в 2009 году выручка компаний "Ростеха" составляла примерно полтриллиона рублей, убыток при этом был 60 миллиардов рублей.
"Сегодня картина совсем другая: современное оборудование, новые цеха, новые виды продукции. Выручка выросла в четыре раза", - сказал Чемезов.