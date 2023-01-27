https://ria.ru/20230127/rossiya-1847870683.html

У США и их союзников ничего не выйдет против России, заявила Захарова

У США и их союзников ничего не выйдет против России, заявила Захарова - РИА Новости, 27.01.2023

У США и их союзников ничего не выйдет против России, заявила Захарова

У США и их союзников, настроенных на противостояние РФ, как бы они ни пытались вооружать Киев и затягивать боевые действия, ничего не выйдет, заявила... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:14

2023-01-27T14:14

2023-01-27T14:14

специальная военная операция на украине

россия

сша

нато

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА 27 янв - РИА Новости. У США и их союзников, настроенных на противостояние РФ, как бы они ни пытались вооружать Киев и затягивать боевые действия, ничего не выйдет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Как бы США и их союзники ни пытались вооружать киевский режим, затягивать боевые действия, закрывать глаза на чудовищные преступления - у них ничего не выйдет", - сказала Захарова на брифинге в пятницу. Есть факты того, что коллективный Запад настроен на противостояние России, добавила она, и он не видит никаких моральных ограничений ни в чем. "Врать - значит, будут врать. Поставлять вооружения, чтобы выводить эскалацию на новый уровень, - значит, будут делать это. Еще больше людей приносить в жертву - значит, так и будет. С их точки зрения, это правильно.... Потому что они - "прекрасный сад", а все остальные это "джунгли", - объяснила Захарова, вероятно, имея в виду слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который ранее высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон направит Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, нато, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, ситуация в днр и лнр