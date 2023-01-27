https://ria.ru/20230127/rossiya-1847742997.html
В посольстве России в США отреагировали на новые антироссийские санкции
В посольстве России в США отреагировали на новые антироссийские санкции - РИА Новости, 27.01.2023
В посольстве России в США отреагировали на новые антироссийские санкции
Россия успешно противостоит попыткам навязать угодную США линию поведения, заявили в посольстве РФ, комментируя новые антироссийские санкции. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T02:41
2023-01-27T02:41
2023-01-27T02:46
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Россия успешно противостоит попыткам навязать угодную США линию поведения, заявили в посольстве РФ, комментируя новые антироссийские санкции."Россия успешно противостоит попыткам навязать угодную США линию поведения. "Проверки на прочность" нам не в новинку", - сообщили в дипмиссии.Там добавили, что от постоянного расширения ограничительных мер страдают, в первую очередь, зарубежные предприниматели и коммерческие компании. Их возможности продолжать взаимовыгодное сотрудничество с российскими партнерами постоянно сужаются.
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россия, сша
02:41 27.01.2023 (обновлено: 02:46 27.01.2023)
В посольстве России в США отреагировали на новые антироссийские санкции
Посольство: Россия успешно противостоит попыткам навязать угодную США линию поведения
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Россия успешно противостоит попыткам навязать угодную США линию поведения, заявили в посольстве РФ, комментируя новые антироссийские санкции.
"Россия успешно противостоит попыткам навязать угодную США линию поведения. "Проверки на прочность" нам не в новинку", - сообщили в дипмиссии.
Там добавили, что от постоянного расширения ограничительных мер страдают, в первую очередь, зарубежные предприниматели и коммерческие компании. Их возможности продолжать взаимовыгодное сотрудничество с российскими партнерами постоянно сужаются.