https://ria.ru/20230127/roskomnadzor-1847841617.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР - РИА Новости, 27.01.2023

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР

Роскомнадзор ограничил доступ на территории РФ к сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР), следует из... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:13

2023-01-27T13:13

2023-01-27T13:13

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

центральное разведывательное управление (цру)

фбр

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории РФ к сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР), следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России. Согласно данным реестра ведомства, доступ ограничивается к сайтам cia.gov и fbi.gov. "Ограничивается к сайту", - говорится в результатах поиска. Однако на сайте не указывается, по чьему требованию заблокированы эти ресурсы.

https://ria.ru/20230121/telegram-1846435948.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), центральное разведывательное управление (цру), фбр