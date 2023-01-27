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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР - РИА Новости, 27.01.2023
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР - РИА Новости, 27.01.2023
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР
Роскомнадзор ограничил доступ на территории РФ к сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР), следует из... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:13
2023-01-27T13:13
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
центральное разведывательное управление (цру)
фбр
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории РФ к сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР), следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России. Согласно данным реестра ведомства, доступ ограничивается к сайтам cia.gov и fbi.gov. "Ограничивается к сайту", - говорится в результатах поиска. Однако на сайте не указывается, по чьему требованию заблокированы эти ресурсы.
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), центральное разведывательное управление (цру), фбр
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФБР
13:13 27.01.2023
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР

Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайтам ЦРУ и ФБР

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории РФ к сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР), следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.
Согласно данным реестра ведомства, доступ ограничивается к сайтам cia.gov и fbi.gov. "Ограничивается к сайту", - говорится в результатах поиска.
Однако на сайте не указывается, по чьему требованию заблокированы эти ресурсы.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 11:24
Роскомнадзор ограничил передачу платежной информации через Telegram
 
ТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)ФБР
 
 
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