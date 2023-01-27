https://ria.ru/20230127/roskomnadzor-1847841617.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР - РИА Новости, 27.01.2023
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР
Роскомнадзор ограничил доступ на территории РФ к сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР), следует из... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:13
2023-01-27T13:13
2023-01-27T13:13
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
центральное разведывательное управление (цру)
фбр
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории РФ к сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР), следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России. Согласно данным реестра ведомства, доступ ограничивается к сайтам cia.gov и fbi.gov. "Ограничивается к сайту", - говорится в результатах поиска. Однако на сайте не указывается, по чьему требованию заблокированы эти ресурсы.
https://ria.ru/20230121/telegram-1846435948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), центральное разведывательное управление (цру), фбр
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФБР
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР
Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайтам ЦРУ и ФБР