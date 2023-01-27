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Росатом надеется договориться с Аргентиной по обращению с ядерными отходами - РИА Новости, 27.01.2023
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Росатом надеется договориться с Аргентиной по обращению с ядерными отходами
Росатом надеется договориться с Аргентиной по обращению с ядерными отходами - РИА Новости, 27.01.2023
Росатом надеется договориться с Аргентиной по обращению с ядерными отходами
Росатом обсуждает с аргентинскими партнерами сотрудничество по безопасному обращению с ядерными отходами и надеется на достижение договоренностей в 2023 году,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:11
2023-01-27T16:11
в мире
аргентина
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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БУЭНОС-АЙРЕС/МОНТЕВИДЕО, 27 янв - РИА Новости. Росатом обсуждает с аргентинскими партнерами сотрудничество по безопасному обращению с ядерными отходами и надеется на достижение договоренностей в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости президент "Росатом Латинская Америка" Иван Дыбов. "Прежде всего, мы говорим о сотрудничестве в сфере эффективного и безопасного обращения с ядерными отходами", - сказал он. "Мы надеемся, что в течение года наши дискуссии выльются в реальные проекты, для этого есть все условия", - добавил Дыбов, недавно посетивший Аргентину. В течение 2022 года Росатом вел продуктивную работу с компанией-оператором АЭС Аргентины Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). Стороны "наметили перечень конкретных проектов, которые мы можем развивать", отметил Дыбов. Кроме того, в рамках недавнего визита в Аргентину представители Росатома провели видеоконференцию с участием специалистов из России с тем, чтобы продолжить обсуждение конкретных направлений сотрудничества. Дыбов также подчеркнул, что предложения Росатома по стратегическому сотрудничеству в сфере мирного использования атомной энергии по-прежнему актуальны.
https://ria.ru/20230123/ukraina-1846880749.html
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353
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в мире, аргентина, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Аргентина, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
16:11 27.01.2023
 
Росатом надеется договориться с Аргентиной по обращению с ядерными отходами

Росатом надеется договориться с Аргентиной по безопасному обращению с ядерными отходами

© РИА НовостиЯдерные отходы
Ядерные отходы - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости
Ядерные отходы. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС/МОНТЕВИДЕО, 27 янв - РИА Новости. Росатом обсуждает с аргентинскими партнерами сотрудничество по безопасному обращению с ядерными отходами и надеется на достижение договоренностей в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости президент "Росатом Латинская Америка" Иван Дыбов.
"Прежде всего, мы говорим о сотрудничестве в сфере эффективного и безопасного обращения с ядерными отходами", - сказал он.
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"Мы надеемся, что в течение года наши дискуссии выльются в реальные проекты, для этого есть все условия", - добавил Дыбов, недавно посетивший Аргентину.
В течение 2022 года Росатом вел продуктивную работу с компанией-оператором АЭС Аргентины Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). Стороны "наметили перечень конкретных проектов, которые мы можем развивать", отметил Дыбов.
Кроме того, в рамках недавнего визита в Аргентину представители Росатома провели видеоконференцию с участием специалистов из России с тем, чтобы продолжить обсуждение конкретных направлений сотрудничества.
Дыбов также подчеркнул, что предложения Росатома по стратегическому сотрудничеству в сфере мирного использования атомной энергии по-прежнему актуальны.
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В миреАргентинаРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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