https://ria.ru/20230127/putin-1847848204.html

Путин продлил срок службы советника Левицкой

Путин продлил срок службы советника Левицкой - РИА Новости, 27.01.2023

Путин продлил срок службы советника Левицкой

Президент России Владимир Путин продлил до 7 февраля 2024 срок госслужбы своему советнику Александре Левицкой, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:29

2023-01-27T13:29

2023-01-27T13:29

политика

россия

александра левицкая

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150713/90/1507139071_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04f75edebfe81c876d838da60dcf4c42.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 7 февраля 2024 срок госслужбы своему советнику Александре Левицкой, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. "Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 7 февраля 2024 года советнику президента Российской Федерации Левицкой Александре Юрьевне", - говорится в документе. Левицкая родилась 7 февраля 1954 года. Она занимает должность советника президента РФ с 2013 года.

https://ria.ru/20221207/putin-1837012276.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, александра левицкая, владимир путин