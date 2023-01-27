https://ria.ru/20230127/putin-1847848204.html
Путин продлил срок службы советника Левицкой
Путин продлил срок службы советника Левицкой - РИА Новости, 27.01.2023
Путин продлил срок службы советника Левицкой
Президент России Владимир Путин продлил до 7 февраля 2024 срок госслужбы своему советнику Александре Левицкой, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:29
2023-01-27T13:29
2023-01-27T13:29
политика
россия
александра левицкая
владимир путин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 7 февраля 2024 срок госслужбы своему советнику Александре Левицкой, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. "Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 7 февраля 2024 года советнику президента Российской Федерации Левицкой Александре Юрьевне", - говорится в документе. Левицкая родилась 7 февраля 1954 года. Она занимает должность советника президента РФ с 2013 года.
https://ria.ru/20221207/putin-1837012276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, александра левицкая, владимир путин
Политика, Россия, Александра Левицкая, Владимир Путин
Путин продлил срок службы советника Левицкой
Путин продлил срок службы советника Александры Левицкой до 7 февраля 2024 года