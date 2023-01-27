Рейтинг@Mail.ru
Путин продлил срок службы советника Левицкой - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/putin-1847848204.html
Путин продлил срок службы советника Левицкой
Путин продлил срок службы советника Левицкой - РИА Новости, 27.01.2023
Путин продлил срок службы советника Левицкой
Президент России Владимир Путин продлил до 7 февраля 2024 срок госслужбы своему советнику Александре Левицкой, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:29
2023-01-27T13:29
политика
россия
александра левицкая
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150713/90/1507139071_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04f75edebfe81c876d838da60dcf4c42.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 7 февраля 2024 срок госслужбы своему советнику Александре Левицкой, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. "Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 7 февраля 2024 года советнику президента Российской Федерации Левицкой Александре Юрьевне", - говорится в документе. Левицкая родилась 7 февраля 1954 года. Она занимает должность советника президента РФ с 2013 года.
https://ria.ru/20221207/putin-1837012276.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150713/90/1507139071_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86a6646a36dd6883a516a2b19ef877e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, александра левицкая, владимир путин
Политика, Россия, Александра Левицкая, Владимир Путин
13:29 27.01.2023
 
Путин продлил срок службы советника Левицкой

Путин продлил срок службы советника Александры Левицкой до 7 февраля 2024 года

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкСоветник президента РФ по делам инвалидов Александра Левицкая
Советник президента РФ по делам инвалидов Александра Левицкая - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Советник президента РФ по делам инвалидов Александра Левицкая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 7 февраля 2024 срок госслужбы своему советнику Александре Левицкой, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 7 февраля 2024 года советнику президента Российской Федерации Левицкой Александре Юрьевне", - говорится в документе.
Левицкая родилась 7 февраля 1954 года. Она занимает должность советника президента РФ с 2013 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря 2022, 17:04
Путин продлил полномочия главы арбитражного суда Москвы Новикова
 
ПолитикаРоссияАлександра ЛевицкаяВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала