https://ria.ru/20230127/putin-1847773166.html
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 27.01.2023
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79% россиян, 80% считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:18
2023-01-27T10:18
2023-01-27T10:18
россия
владимир путин
фомнибус
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79% россиян, 80% считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". Большинство опрошенных "скорее доверяют" главе государства - таких 79%. "Скорее не доверяют" ему 13% респондентов. Ещё 9% затруднились с ответом. Считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 80% опрошенных, 10% уверены, что он работает скорее плохо. Затруднились с ответом 11% респондентов. Опрос "ФОМнибус" провели 20-22 января среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230126/sotspodderzhka-1847612313.html
https://ria.ru/20230111/putin-1844055566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, фомнибус
Россия, Владимир Путин, ФОМнибус
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ показал, что 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина