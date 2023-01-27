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Пушков оценил заявление Нуланд об условиях смягчения санкций - РИА Новости, 27.01.2023
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Пушков оценил заявление Нуланд об условиях смягчения санкций
Пушков оценил заявление Нуланд об условиях смягчения санкций - РИА Новости, 27.01.2023
Пушков оценил заявление Нуланд об условиях смягчения санкций
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о санкциях против России. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T00:47
2023-01-27T00:47
в мире
сша
украина
россия
алексей пушков
виктория нуланд
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о санкциях против России.Ранее дипломат заявила, что США благосклонно отнесутся к возможности ослабления санкций против Москвы ради серьезных мирных переговоров и вывода войск с Украины.Как отметил сенатор в своем Telegram-канале, замгоссекретаря "не послала никакого нового сигнала" о готовности Вашингтона к переговорам, "как подают дело некоторые СМИ". "Это известная позиция США и их давно сформулированные условия, которые еще раз повторила Нуланд. Вид сбоку", - констатировал Пушков.Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя слова Нуланд, заявил, что не видит готовности американцев к переговорам."Я думаю, вряд ли теперь кто серьезно поверит этим призывам. Говорить с одной стороны "мы готовы к переговорам" и объявлять о направлении танков Abrams (на Украину - ред.), стимулировать к этому немцев. Я думаю, с нашей страной такие штучки вряд ли пройдут", - подчеркнул он.
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в мире, сша, украина, россия, алексей пушков, виктория нуланд
В мире, США, Украина, Россия, Алексей Пушков, Виктория Нуланд
00:47 27.01.2023
 
Пушков оценил заявление Нуланд об условиях смягчения санкций

Сенатор Пушков: слова госсекретаря Нуланд о санкциях лишь повторяют известную позицию США

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о санкциях против России.
Ранее дипломат заявила, что США благосклонно отнесутся к возможности ослабления санкций против Москвы ради серьезных мирных переговоров и вывода войск с Украины.
Как отметил сенатор в своем Telegram-канале, замгоссекретаря "не послала никакого нового сигнала" о готовности Вашингтона к переговорам, "как подают дело некоторые СМИ". "Это известная позиция США и их давно сформулированные условия, которые еще раз повторила Нуланд. Вид сбоку", - констатировал Пушков.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя слова Нуланд, заявил, что не видит готовности американцев к переговорам.
"Я думаю, вряд ли теперь кто серьезно поверит этим призывам. Говорить с одной стороны "мы готовы к переговорам" и объявлять о направлении танков Abrams (на Украину - ред.), стимулировать к этому немцев. Я думаю, с нашей страной такие штучки вряд ли пройдут", - подчеркнул он.
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
00:04
Джабаров прокомментировал заявление Нуланд об условиях смягчения санкций
 
В миреСШАУкраинаРоссияАлексей ПушковВиктория Нуланд
 
 
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