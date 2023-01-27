https://ria.ru/20230127/pushilin-1847743731.html

Пушилин предрек кардинальное изменение расклада сил после взятия Угледара

Пушилин предрек кардинальное изменение расклада сил после взятия Угледара - РИА Новости, 27.01.2023

Пушилин предрек кардинальное изменение расклада сил после взятия Угледара

Взятие Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте, обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления, заявил РИА Новости врио главы ДНР... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T03:03

2023-01-27T03:03

2023-01-27T03:59

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Взятие Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте, обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.В скором времени Угледар, по мнению врио главы ДНР, "может стать новым, очень важным для нас успехом".В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города. По его словам, основная задача российских сил сейчас заключается не в лобовой атаке Угледара, а в том, чтобы взять город в клещи по аналогии с Соледаром.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230126/ugledar-1847551459.html

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донецкая народная республика, денис пушилин