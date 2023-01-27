03:03 27.01.2023 (обновлено: 03:59 27.01.2023)
Пушилин предрек кардинальное изменение расклада сил после взятия Угледара
Врио главы ДНР Пушилин: взятие Угледара под контроль может изменить расклад сил на фронте
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБоевое дежурство танка Т-72 вооруженных сил РФ
Боевое дежурство танка Т-72 вооруженных сил РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Взятие Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте, обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Ждем хороших новостей из Угледара. Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте", - сказал Пушилин.
В скором времени Угледар, по мнению врио главы ДНР, "может стать новым, очень важным для нас успехом".
В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города. По его словам, основная задача российских сил сейчас заключается не в лобовой атаке Угледара, а в том, чтобы взять город в клещи по аналогии с Соледаром.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.