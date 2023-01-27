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Пушилин предрек кардинальное изменение расклада сил после взятия Угледара - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/pushilin-1847743731.html
Пушилин предрек кардинальное изменение расклада сил после взятия Угледара
Пушилин предрек кардинальное изменение расклада сил после взятия Угледара - РИА Новости, 27.01.2023
Пушилин предрек кардинальное изменение расклада сил после взятия Угледара
Взятие Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте, обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления, заявил РИА Новости врио главы ДНР... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T03:03
2023-01-27T03:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Взятие Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте, обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.В скором времени Угледар, по мнению врио главы ДНР, "может стать новым, очень важным для нас успехом".В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города. По его словам, основная задача российских сил сейчас заключается не в лобовой атаке Угледара, а в том, чтобы взять город в клещи по аналогии с Соледаром.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230126/ugledar-1847551459.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
03:03 27.01.2023 (обновлено: 03:59 27.01.2023)
 
Пушилин предрек кардинальное изменение расклада сил после взятия Угледара

Врио главы ДНР Пушилин: взятие Угледара под контроль может изменить расклад сил на фронте

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБоевое дежурство танка Т-72 вооруженных сил РФ
Боевое дежурство танка Т-72 вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевое дежурство танка Т-72 вооруженных сил РФ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Взятие Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте, обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Ждем хороших новостей из Угледара. Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте", - сказал Пушилин.
В скором времени Угледар, по мнению врио главы ДНР, "может стать новым, очень важным для нас успехом".
В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города. По его словам, основная задача российских сил сейчас заключается не в лобовой атаке Угледара, а в том, чтобы взять город в клещи по аналогии с Соледаром.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Танк Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 12:26Специальная военная операция на Украине
Российские силы взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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