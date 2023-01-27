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В ГД призвали допускать к работе на тяжелых производствах по медпоказаниям
В ГД призвали допускать к работе на тяжелых производствах по медпоказаниям - РИА Новости, 27.01.2023
В ГД призвали допускать к работе на тяжелых производствах по медпоказаниям
Замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева высказала предложение о допуске на работу на тяжелые предприятия вне зависимости от пола, однако по... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:39
2023-01-27T13:39
2023-01-27T17:35
общество
россия
сардана авксентьева
госдума рф
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева высказала предложение о допуске на работу на тяжелые предприятия вне зависимости от пола, однако по медицинским показаниям. "Сохранение здоровья и так далее и так далее... Но разве мужчины на этом производстве не так же гробят свое здоровье. Может быть запретить "запретные" (для женщин) профессии, но при этом установить входную историю по медицинскому освидетельствованию вообще, насколько мужчины и женщины способны выполнять эту работу", - заявила Авксентьева в ходе круглого стола "О совершенствовании трудового законодательства в интересах женщин". В начале декабря депутаты от фракции "Новые люди" подготовили законопроект, предлагающий снять для женщин ограничения на работу пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами и на возможность вести работы в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности. Документом предлагалось признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса РФ, которой "запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы".
https://ria.ru/20230123/podderzhka-1846940247.html
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общество, россия, сардана авксентьева, госдума рф
Общество, Россия, Сардана Авксентьева, Госдума РФ
13:39 27.01.2023 (обновлено: 17:35 27.01.2023)
В ГД призвали допускать к работе на тяжелых производствах по медпоказаниям
"Новые люди" предложили допускать на работу на тяжелые производства по медпоказаниям
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева высказала предложение о допуске на работу на тяжелые предприятия вне зависимости от пола, однако по медицинским показаниям.
"Сохранение здоровья и так далее и так далее... Но разве мужчины на этом производстве не так же гробят свое здоровье. Может быть запретить "запретные" (для женщин) профессии, но при этом установить входную историю по медицинскому освидетельствованию вообще, насколько мужчины и женщины способны выполнять эту работу", - заявила Авксентьева в ходе круглого стола "О совершенствовании трудового законодательства в интересах женщин".
В начале декабря депутаты от фракции "Новые люди" подготовили законопроект, предлагающий снять для женщин ограничения на работу пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами и на возможность вести работы в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности.
Документом предлагалось признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса РФ
, которой "запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы".