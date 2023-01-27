https://ria.ru/20230127/primore-1847748467.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье достигло 14 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье достигло 14 человек - РИА Новости, 27.01.2023

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье достигло 14 человек

Восемь участников ДТП на трассе Хабаровск - Владивосток отправлены на амбулаторное лечение, еще шестеро госпитализированы после осмотра в Уссурийске, сообщили... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T05:26

2023-01-27T05:26

2023-01-27T10:12

происшествия

уссурийск

хабаровск

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Восемь участников ДТП на трассе Хабаровск - Владивосток отправлены на амбулаторное лечение, еще шестеро госпитализированы после осмотра в Уссурийске, сообщили РИА Новости в минздраве Приморского края.Как сообщили в приморском УМВД, грузовик и автобус с 18 пассажирами столкнулись в 8.00 местного времени (1.00 мск). По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика и врезался в него. По информации полиции, травмы получили семь участников аварии. В УМЧС по Приморью сообщили, что в травмпункт Уссурийска для обследования доставили 17 человек. "В приемное отделение в Уссурийскую центральную горбольницу доставлены 14 человек. Медики оперативно провели осмотры... шестеро пострадавших госпитализировано в травматологическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Восемь пострадавших направлены на амбулаторное лечение", - заявили в минздраве региона.Отмечается, что все 14 пациентов получают "специализированную медицинскую помощь".

https://ria.ru/20230126/dtp-1847552800.html

уссурийск

хабаровск

владивосток

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происшествия, уссурийск, хабаровск, владивосток