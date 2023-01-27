https://ria.ru/20230127/primore-1847748467.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье достигло 14 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье достигло 14 человек - РИА Новости, 27.01.2023
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье достигло 14 человек
Восемь участников ДТП на трассе Хабаровск - Владивосток отправлены на амбулаторное лечение, еще шестеро госпитализированы после осмотра в Уссурийске, сообщили... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T05:26
2023-01-27T05:26
2023-01-27T10:12
происшествия
уссурийск
хабаровск
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847769581_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_777779847068d81e37865cce02c89384.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Восемь участников ДТП на трассе Хабаровск - Владивосток отправлены на амбулаторное лечение, еще шестеро госпитализированы после осмотра в Уссурийске, сообщили РИА Новости в минздраве Приморского края.Как сообщили в приморском УМВД, грузовик и автобус с 18 пассажирами столкнулись в 8.00 местного времени (1.00 мск). По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика и врезался в него. По информации полиции, травмы получили семь участников аварии. В УМЧС по Приморью сообщили, что в травмпункт Уссурийска для обследования доставили 17 человек. "В приемное отделение в Уссурийскую центральную горбольницу доставлены 14 человек. Медики оперативно провели осмотры... шестеро пострадавших госпитализировано в травматологическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Восемь пострадавших направлены на амбулаторное лечение", - заявили в минздраве региона.Отмечается, что все 14 пациентов получают "специализированную медицинскую помощь".
https://ria.ru/20230126/dtp-1847552800.html
уссурийск
хабаровск
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847769581_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_7d2f265645e306ffdb85c3c60f419989.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск, хабаровск, владивосток
Происшествия, Уссурийск, Хабаровск, Владивосток
05:26 27.01.2023 (обновлено: 10:12 27.01.2023)
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье достигло 14 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Приморье достигло 14
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Восемь участников ДТП на трассе Хабаровск - Владивосток отправлены на амбулаторное лечение, еще шестеро госпитализированы после осмотра в Уссурийске, сообщили РИА Новости в минздраве Приморского края.
Как сообщили в приморском УМВД, грузовик и автобус с 18 пассажирами столкнулись в 8.00 местного времени (1.00 мск). По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика и врезался в него. По информации полиции, травмы получили семь участников аварии. В УМЧС по Приморью сообщили, что в травмпункт Уссурийска для обследования доставили 17 человек.
"В приемное отделение в Уссурийскую центральную горбольницу доставлены 14 человек. Медики оперативно провели осмотры... шестеро пострадавших госпитализировано в травматологическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Восемь пострадавших направлены на амбулаторное лечение", - заявили в минздраве региона.
Отмечается, что все 14 пациентов получают "специализированную медицинскую помощь".