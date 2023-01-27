https://ria.ru/20230127/prava-1847992118.html
В Москве заработают пункты обмена водительских прав для новых регионов
В Москве заработают пункты обмена водительских прав для новых регионов - РИА Новости, 27.01.2023
В Москве заработают пункты обмена водительских прав для новых регионов
В московских подразделениях ГИБДД с 30 января заработают еще четыре пункта, где прибывшие из новых регионов граждане смогут обменять национальные водительские... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:46
2023-01-27T18:46
2023-01-27T18:46
общество
россия
ирина волк
гибдд мвд рф
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донецкая народная республика
луганская народная республика
москва
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В московских подразделениях ГИБДД с 30 января заработают еще четыре пункта, где прибывшие из новых регионов граждане смогут обменять национальные водительские удостоверения на российские, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как рассказала Волк, внимание руководства столичной полиции привлекла информация, прозвучавшая в телепрограмме "Вечер с Владимиром Соловьевым". В ходе передачи рассказали о "перебоях в предоставлении государственной услуги по обмену водительских удостоверений гражданам, прибывшим из новых субъектов РФ" в отделении ГИБДД на Лобненской улице в Москве. "С учетом высокого спроса на получение указанной госуслуги руководством московского главка принято решение об открытии с 30 января приема заявлений от граждан, прибывших из новых субъектов Российской Федерации, еще в четырех отделениях МО ГИБДД ТНРЭР ГУ МВД России по городу Москве", - сказала Волк. Она добавила, что гражданам следует обращаться в отделения на Варшавском шоссе, улицах Вернисажная, Твардовского и Нижние Поля. Посещать подразделения лучше во второй половине рабочего дня или в субботу. Более того, подать заявление на обмен водительского удостоверения можно и через портал Госуслуг, подсказала представитель МВД России. "Работа по предоставлению государственных услуг, относящихся к компетенции МВД России, гражданам, прибывшим из новых субъектов, находится на постоянном контроле руководства Министерства внутренних дел Российской Федерации", - подчеркнула Волк.
https://ria.ru/20221123/kod-1833770645.html
https://ria.ru/20221005/prava-1821722423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ирина волк, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), донецкая народная республика, луганская народная республика, москва, херсонская область , запорожская область
Общество, Россия, Ирина Волк, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Москва, Херсонская область , Запорожская область
В Москве заработают пункты обмена водительских прав для новых регионов
МВД откроет в Москве еще четыре пункта обмена водительских прав для жителей новых регионов
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
В московских подразделениях ГИБДД с 30 января заработают еще четыре пункта, где прибывшие из новых регионов граждане смогут обменять национальные водительские удостоверения на российские, сообщила
журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как рассказала Волк, внимание руководства столичной полиции привлекла информация, прозвучавшая в телепрограмме "Вечер с Владимиром Соловьевым". В ходе передачи рассказали о "перебоях в предоставлении государственной услуги по обмену водительских удостоверений гражданам, прибывшим из новых субъектов РФ" в отделении ГИБДД на Лобненской улице в Москве.
"С учетом высокого спроса на получение указанной госуслуги руководством московского главка принято решение об открытии с 30 января приема заявлений от граждан, прибывших из новых субъектов Российской Федерации, еще в четырех отделениях МО ГИБДД ТНРЭР ГУ МВД России по городу Москве", - сказала Волк.
Она добавила, что гражданам следует обращаться в отделения на Варшавском шоссе, улицах Вернисажная, Твардовского и Нижние Поля. Посещать подразделения лучше во второй половине рабочего дня или в субботу. Более того, подать заявление на обмен водительского удостоверения можно и через портал Госуслуг, подсказала представитель МВД России.
"Работа по предоставлению государственных услуг, относящихся к компетенции МВД России, гражданам, прибывшим из новых субъектов, находится на постоянном контроле руководства Министерства внутренних дел Российской Федерации", - подчеркнула Волк.