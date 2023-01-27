https://ria.ru/20230127/prava-1847992118.html

В Москве заработают пункты обмена водительских прав для новых регионов

В Москве заработают пункты обмена водительских прав для новых регионов - РИА Новости, 27.01.2023

В Москве заработают пункты обмена водительских прав для новых регионов

В московских подразделениях ГИБДД с 30 января заработают еще четыре пункта, где прибывшие из новых регионов граждане смогут обменять национальные водительские... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:46

2023-01-27T18:46

2023-01-27T18:46

общество

россия

ирина волк

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

донецкая народная республика

луганская народная республика

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_0:200:2500:1606_1920x0_80_0_0_1b9e159ecfa5945248b35a3d5595dec2.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В московских подразделениях ГИБДД с 30 января заработают еще четыре пункта, где прибывшие из новых регионов граждане смогут обменять национальные водительские удостоверения на российские, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как рассказала Волк, внимание руководства столичной полиции привлекла информация, прозвучавшая в телепрограмме "Вечер с Владимиром Соловьевым". В ходе передачи рассказали о "перебоях в предоставлении государственной услуги по обмену водительских удостоверений гражданам, прибывшим из новых субъектов РФ" в отделении ГИБДД на Лобненской улице в Москве. "С учетом высокого спроса на получение указанной госуслуги руководством московского главка принято решение об открытии с 30 января приема заявлений от граждан, прибывших из новых субъектов Российской Федерации, еще в четырех отделениях МО ГИБДД ТНРЭР ГУ МВД России по городу Москве", - сказала Волк. Она добавила, что гражданам следует обращаться в отделения на Варшавском шоссе, улицах Вернисажная, Твардовского и Нижние Поля. Посещать подразделения лучше во второй половине рабочего дня или в субботу. Более того, подать заявление на обмен водительского удостоверения можно и через портал Госуслуг, подсказала представитель МВД России. "Работа по предоставлению государственных услуг, относящихся к компетенции МВД России, гражданам, прибывшим из новых субъектов, находится на постоянном контроле руководства Министерства внутренних дел Российской Федерации", - подчеркнула Волк.

https://ria.ru/20221123/kod-1833770645.html

https://ria.ru/20221005/prava-1821722423.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

москва

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, ирина волк, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), донецкая народная республика, луганская народная республика, москва, херсонская область , запорожская область