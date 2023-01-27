https://ria.ru/20230127/potolok-1847755651.html

Страны ОПЕК+ не обсуждали потолок цен на российскую нефть, заявили в Ливии

Страны ОПЕК+ не обсуждали потолок цен на российскую нефть, заявили в Ливии - РИА Новости, 27.01.2023

Страны ОПЕК+ не обсуждали потолок цен на российскую нефть, заявили в Ливии

Вопрос потолка цен на российскую нефть не обсуждался в ходе заседаний ОПЕК+, заявил РИА Новости министр нефти заседающего в Триполи Правительства национального... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T08:12

2023-01-27T08:12

2023-01-27T08:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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ТРИПОЛИ, 27 янв - РИА Новости. Вопрос потолка цен на российскую нефть не обсуждался в ходе заседаний ОПЕК+, заявил РИА Новости министр нефти заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммед Аун. "На самом деле этот вопрос не обсуждался на предыдущих заседаниях (ОПЕК+ - ред.)", - сказал Аун. При этом он не исключил, что вопрос потолка цен на российскую нефть может быть поднят на следующих заседаниях. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна. В ответ на это президент России Владимир Путин в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам - не ранее, точную дату определит правительство.

https://ria.ru/20230125/neft-1847358556.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, ливия, опек, россия