Страны ОПЕК+ не обсуждали потолок цен на российскую нефть, заявили в Ливии
Министр нефти ПНЕ Ливии Аун: вопрос потолка цен на российскую нефть не обсуждался в ОПЕК+
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
ТРИПОЛИ, 27 янв - РИА Новости. Вопрос потолка цен на российскую нефть не обсуждался в ходе заседаний ОПЕК+, заявил РИА Новости министр нефти заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммед Аун.
"На самом деле этот вопрос не обсуждался на предыдущих заседаниях (ОПЕК+ - ред.)", - сказал Аун.
При этом он не исключил, что вопрос потолка цен на российскую нефть может быть поднят на следующих заседаниях.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.
В ответ на это президент России Владимир Путин в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам - не ранее, точную дату определит правительство.