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Страны ОПЕК+ не обсуждали потолок цен на российскую нефть, заявили в Ливии - РИА Новости, 27.01.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20230127/potolok-1847755651.html
Страны ОПЕК+ не обсуждали потолок цен на российскую нефть, заявили в Ливии
Страны ОПЕК+ не обсуждали потолок цен на российскую нефть, заявили в Ливии - РИА Новости, 27.01.2023
Страны ОПЕК+ не обсуждали потолок цен на российскую нефть, заявили в Ливии
Вопрос потолка цен на российскую нефть не обсуждался в ходе заседаний ОПЕК+, заявил РИА Новости министр нефти заседающего в Триполи Правительства национального... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T08:12
2023-01-27T08:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
ливия
опек
россия
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ТРИПОЛИ, 27 янв - РИА Новости. Вопрос потолка цен на российскую нефть не обсуждался в ходе заседаний ОПЕК+, заявил РИА Новости министр нефти заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммед Аун. "На самом деле этот вопрос не обсуждался на предыдущих заседаниях (ОПЕК+ - ред.)", - сказал Аун. При этом он не исключил, что вопрос потолка цен на российскую нефть может быть поднят на следующих заседаниях. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна. В ответ на это президент России Владимир Путин в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам - не ранее, точную дату определит правительство.
https://ria.ru/20230125/neft-1847358556.html
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экономика, ливия, опек, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Ливия, ОПЕК, Россия
08:12 27.01.2023
 
Страны ОПЕК+ не обсуждали потолок цен на российскую нефть, заявили в Ливии

Министр нефти ПНЕ Ливии Аун: вопрос потолка цен на российскую нефть не обсуждался в ОПЕК+

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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ТРИПОЛИ, 27 янв - РИА Новости. Вопрос потолка цен на российскую нефть не обсуждался в ходе заседаний ОПЕК+, заявил РИА Новости министр нефти заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммед Аун.
"На самом деле этот вопрос не обсуждался на предыдущих заседаниях (ОПЕК+ - ред.)", - сказал Аун.
При этом он не исключил, что вопрос потолка цен на российскую нефть может быть поднят на следующих заседаниях.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.
В ответ на это президент России Владимир Путин в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам - не ранее, точную дату определит правительство.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЛивияОПЕКРоссия
 
 
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