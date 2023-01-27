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СМИ: Бразилия отказалась передать Германии снаряды для танков на Украине - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/postavki-1848018226.html
СМИ: Бразилия отказалась передать Германии снаряды для танков на Украине
СМИ: Бразилия отказалась передать Германии снаряды для танков на Украине - РИА Новости, 27.01.2023
СМИ: Бразилия отказалась передать Германии снаряды для танков на Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва отклонил просьбу немецкого правительства о поставке боеприпасов для танков Leopard, написала газета Folha de Sao Paulo. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T20:56
2023-01-27T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
бразилия
германия
украина
борис писториус
сергей лавров
джо байден
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МЕХИКО, 27 янв — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва отклонил просьбу немецкого правительства о поставке боеприпасов для танков Leopard, написала газета Folha de Sao Paulo.По информации издания, решение отказать Берлину приняли неделю назад на встрече бразильского лидера с министром обороны.Собеседники газеты сообщили, что руководители страны обсуждали поставку партии боеприпасов для танков Leopard 1 стоимостью около 4,9 миллиона долларов.Бразилия сохраняет позицию нейтралитета по экономическим причинам, отказываясь участвовать в санкциях против России, указано в статье.Бразильская армия имеет на вооружении 261 танк Leopard 1 и сама производит для них снаряды калибра 105 миллиметров. Запрос Берлином боеприпасов к танкам Leopard 1, которые имеют меньший калибр орудий, чем Leopard 2 (120 миллиметров), может указывать на планы Берлина передать Киеву и этот тип вооружений.Президент Бразилии Лула да Силва не раз выступал за то, чтобы конфликт на Украине решился путем диалога.После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву немецкое правительство в среду согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230101/briks-1842776748.html
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в мире, бразилия, германия, украина, борис писториус, сергей лавров, джо байден, вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии, m1 abrams, берлин (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бразилия, Германия, Украина, Борис Писториус, Сергей Лавров, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, Воздушно-космические силы России, M1 Abrams, Берлин (город)
20:56 27.01.2023 (обновлено: 21:44 27.01.2023)
 
СМИ: Бразилия отказалась передать Германии снаряды для танков на Украине

Folha de Sao Paulo: Бразилия отказала ФРГ в поставке снарядов к танкам Leopard для Киева

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Флаг Бразилии. Архивное фото
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МЕХИКО, 27 янв — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва отклонил просьбу немецкого правительства о поставке боеприпасов для танков Leopard, написала газета Folha de Sao Paulo.

"Лула наложил вето на поставки из Бразилии боеприпасов для танков на Украине. Чтобы сохранить нейтралитет и не провоцировать россиян, президент отклонил просьбу Германии", — говорится в публикации.

По информации издания, решение отказать Берлину приняли неделю назад на встрече бразильского лидера с министром обороны.
Собеседники газеты сообщили, что руководители страны обсуждали поставку партии боеприпасов для танков Leopard 1 стоимостью около 4,9 миллиона долларов.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
Бразилия сохраняет позицию нейтралитета по экономическим причинам, отказываясь участвовать в санкциях против России, указано в статье.
Бразильская армия имеет на вооружении 261 танк Leopard 1 и сама производит для них снаряды калибра 105 миллиметров. Запрос Берлином боеприпасов к танкам Leopard 1, которые имеют меньший калибр орудий, чем Leopard 2 (120 миллиметров), может указывать на планы Берлина передать Киеву и этот тип вооружений.
Президент Бразилии Лула да Силва не раз выступал за то, чтобы конфликт на Украине решился путем диалога.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву немецкое правительство в среду согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.
Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБразилияГерманияУкраинаБорис ПисториусСергей ЛавровДжо БайденВооруженные силы УкраиныНАТОВоздушно-космические силы РоссииM1 AbramsБерлин (город)
 
 
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