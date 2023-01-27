20:56 27.01.2023 (обновлено: 21:44 27.01.2023)
СМИ: Бразилия отказалась передать Германии снаряды для танков на Украине
Folha de Sao Paulo: Бразилия отказала ФРГ в поставке снарядов к танкам Leopard для Киева
Флаг Бразилии. Архивное фото
МЕХИКО, 27 янв — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва отклонил просьбу немецкого правительства о поставке боеприпасов для танков Leopard, написала газета Folha de Sao Paulo.
"Лула наложил вето на поставки из Бразилии боеприпасов для танков на Украине. Чтобы сохранить нейтралитет и не провоцировать россиян, президент отклонил просьбу Германии", — говорится в публикации.
По информации издания, решение отказать Берлину приняли неделю назад на встрече бразильского лидера с министром обороны.
Собеседники газеты сообщили, что руководители страны обсуждали поставку партии боеприпасов для танков Leopard 1 стоимостью около 4,9 миллиона долларов.
Инфографика
Бразилия сохраняет позицию нейтралитета по экономическим причинам, отказываясь участвовать в санкциях против России, указано в статье.
Бразильская армия имеет на вооружении 261 танк Leopard 1 и сама производит для них снаряды калибра 105 миллиметров. Запрос Берлином боеприпасов к танкам Leopard 1, которые имеют меньший калибр орудий, чем Leopard 2 (120 миллиметров), может указывать на планы Берлина передать Киеву и этот тип вооружений.
Президент Бразилии Лула да Силва не раз выступал за то, чтобы конфликт на Украине решился путем диалога.
1 января, 23:54Президент Бразилии заявил о необходимости укрепления БРИКС
После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву немецкое правительство в среду согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.
Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
26 января, 19:25США не успеют отправить танки на Украину к весне, заявила Нуланд